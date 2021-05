Resident Evil Village: uscita, trama, gameplay, prezzo

Capcom ha svelato la data di uscita di Resident Evil Village, l’atteso gioco survival horror, in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S e PC. Ecco tutte le informazioni su trama, gameplay e prezzo sulle varie console di gioco.

Quando esce Resident Evil Village? Data di uscita

Durante il Resident Evil Showcase, Capcom ha svelato la data di uscita di Village, l’ottavo capito del franchise horror survival. Quando esce quindi il gioco? Gli appassionati saranno felici di sapere che farà il suo debutto sul mercato il giorno 7 maggio 2021. Il titolo sarà disponibile su varie console tra cui PlayStation 4 e PlayStation 5. Non mancherà nemmeno sulle piattaforme Xbox, come la Series S e la Series X.

A partire dal 22 gennaio sono aperti i pre-order e su PlayStation 5 si può già scaricare gratuitamente la demo Maiden. Grazie a questa i giocatori potranno dare uno sguardo al Castle Dimitrescu.

Resident Evil Village trama e gameplay

La trama di Resident Evil Village prosegue la storia di Ethan Winters, il protagonista del titolo 7 Biohazard. Il gioco continua vestire i panni di un titolo d’azione con un gameplay survival horror. Capcom ha presentato il titolo con un primo gameplay, che mostra ai futuri giocatori i dettagli di questo atteso nuovo capitolo. Il gioco sarà in prima persona, per rendere come sempre gli eventi il più reali possibile.

Tra le novità nel gameplay, il protagonista Ethan potrà acquistare e vendere oggetti, ma anche ricette per la creazione e personalizzare delle armi con un mercante chiamato The Duke. Infatti nel corso del gioco potrà acquisire nuovi materiali per creare nuovi oggetti necessari alla sopravvivenza in game.

Il video mostra anche i primi antagonisti della storia. Tra questi figurano delle veloci creature che lo perseguitano e le misteriose figlie di Lady Dimitrescu, che possono trasformarsi in sciami di insetti. In Resident Evil Village il giocatore non dovrà solamente attaccare, ma sarà fondamentale difendersi, con una mossa capace di bloccare gli attacchi esterni. La soluzione quindi non sarà sempre l’attacco, ma, oltre alla difesa, anche la fuga.

In più Capcom ha annunciato Resident Evil Re:Verse, una modalità online multiplayer per festeggiare il 25esimo anniversario del franchise. Questa sarà inclusa all’interno di Resident Evil Village. L’esperienza sarà disponibile PlayStation 4, Xbox One e PC, ma anche per PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Trailer video

Capcom ha condiviso durante il Resident Evil Showcase un primo gameplay trailer di Resident Evil Village. Nel video il futuro giocatore può conoscere tanti dei nuovi dettagli che lo aspettando nell’inedito capitolo.

Quanto costa Resident Evil Village? Il prezzo

Sono diverse le edizioni di Resident Evil Village: Standard, Deluxe e Complete Bundle. Ognuna di queste ha un prezzo e dei gadget, o contenuti esclusivi, acquistabili sul sito ufficiale.

La Standard Edition include:

Resident Evil Village

Re:Verse

Ciondolo per arma “Mr. Raccoon”

Kit di sopravvivenza

Mini colonna sonora di RE Village

La Deluxe Edition include:

Resident Evil Village

Re:Verse

Pacchetto Trauma

Ciondolo per arma “Mr. Raccoon”

Kit di sopravvivenza

Mini colonna sonora di RE Village

Il Complete Bundle include, oltre al gioco:

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition

Re:Verse

Pacchetto Trauma

Ciondolo per arma “Mr. Raccoon”

Kit di sopravvivenza

Mini colonna sonora di RE Village

Su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X e Xbox One il prezzo della Standard è €69,99, della Deluxe €79,99 e del Complete Bundle €89,99. Su Steam i prezzi sono €59,99, €71,52 e €79,99.

In più per due console Sony si può acquistare la Collector’s Edition, con inclusi, oltre al gioco, Pacchetto Trauma, Statuetta di Chris Redfield, Artbook di 64 pagine, Mappa in tessuto microfibra, SteelBook® + gioco.

