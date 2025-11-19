Rivoluzione della sanità digitale: iscriviti subito alla nuova School!

News

Redazione Pc Professionale | 19 Novembre 2025

Tutto quello che devi sapere sull’Autumn School DIGICARE a Ferrara e sulle incredibili opportunità di formazione in medicina digitale e robotica immersiva

Una nuova frontiera della formazione in sanità digitale

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la quarta edizione dell’Autumn School di DIGICARE – DIGItal Technology and Telemedicine for healthCARE, il percorso di alta formazione dedicato all’innovazione tecnologica in ambito sanitario.

Dopo i grandi successi delle precedenti edizioni svolte in Emilia-Romagna – dall’Università di Parma (Winter School), passando per l’Università di Modena e Reggio Emilia (Spring School) fino alla Università di Bologna (Summer School, ancora in corso) – questa edizione approderà all’Università degli Studi di Ferrara, dal 16 gennaio al 13 marzo 2026, con un programma ricco di innovazioni e applicazioni pratiche.

Un progetto innovativo sostenuto da leader accademici

DIGICARE è un’iniziativa ideata e promossa dalla Professoressa Susanna Esposito, docente ordinaria di Pediatria generale e specialistica presso l’Università di Parma, vincitrice del bando regionale FSE+ 2021/2027 per progetti di alta formazione della Regione Emilia-Romagna.

Grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus e della Regione Emilia-Romagna, l’intero percorso formativo è completamente gratuito e mira a preparare professionisti altamente qualificati nei settori della sanità digitale e della telemedicina, due ambiti strategici per il futuro della medicina regionale, nazionale e globale.

Robotica medica e chirurgica immersiva: il futuro della cura personalizzata

L’Autumn School di DIGICARE rappresenta la conclusione del ciclo formativo e sarà interamente dedicata alla robotica medica e chirurgica immersiva, con particolare attenzione all’integrazione tra tecnologie robotiche avanzate, realtà immersiva e medicina personalizzata.

Il corso prevede 100 ore di lezioni frontali e seminariali, erogate in modalità mista (sia in presenza che online), e 33 ore di project work tra laboratori, workshop e momenti di mentorship. Le attività didattiche saranno fortemente interdisciplinari, stimolando l’apprendimento esperienziale e la collaborazione tra professionisti della sanità, dell’innovazione tecnologica e del diritto.

Durante le sessioni pratiche, i partecipanti potranno perfezionare le competenze tecniche e comprendere nel dettaglio come applicare la robotica in medicina e chirurgia, favorendo cure sempre più personalizzate e sicure.

Questa edizione si rivolge a clinici, giuristi e altri professionisti interessati a conoscere gli aspetti pratici, etici, normativi e medico-legali legati all’uso della robotica e della realtà immersiva in ambito sanitario.

Il corso è in fase di accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina) e per la Formazione Continua Forense, consentendo ai partecipanti di ottenere crediti formativi riconosciuti nei rispettivi ambiti professionali.

I referenti scientifici dell’Autumn School saranno i Professori Nicola de’Angelis e Alberto De Franceschi dell’Università di Ferrara

“Il rapido sviluppo della robotica medica e dell’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente la pratica clinica, aprendo nuove possibilità operative e, al tempo stesso, introducendo sfide etiche, normative e organizzative. Il presente corso si propone di offrire una visione completa e multidisciplinare della chirurgia robotica, integrando competenze tecnologiche, cliniche e giuridiche, con l’obiettivo di formare professionisti consapevoli e preparati a gestire le innovazioni emergenti. Sarà assicurato ampio spazio non solo agli aspetti legati alle nuove tecnologie, ma anche alle problematiche di responsabilità professionale, protezione dei dati, certificazione dei dispositivi e implicazioni etiche e giuridiche dell’intelligenza artificiale in chirurgia.”

— Prof. Nicola de’Angelis, Professore di Chirurgia Generale e Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Generale presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia

Una rete di collaborazioni prestigiosa

DIGICARE si distingue per un ampio network di collaborazioni accademiche, istituzionali e industriali di livello nazionale e internazionale.

Tra i partner regionali figurano: Università di Parma (Centro Universitario di Bioetica), Università di Modena e Reggio Emilia (Artificial Intelligence Research and Innovation Center), Università di Bologna (Scuola degli Studi Superiori Giuridici) e Università di Ferrara (Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna).

A questi si aggiungono enti come Clust-ER Health, Società Italiana di Telemedicina, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità e Istituto Scientifico Biomedico Euro-Mediterraneo.

Sul piano internazionale partecipano università e centri di ricerca di eccellenza come Universidad de Jaén, Universitat de Valencia, University of Helsinki, University Hospital of Helsinki, University of West Attica, Penta Foundation, SCimPULSE Foundation, World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders, MEDVIA Belgium, Health and Life Sciences Cluster Bulgaria e IMAGO MOL Romania.

Numerose imprese e realtà del settore sanitario e tecnologico supportano il progetto, tra cui: Chiesi Farmaceutici, Sanofi, Accurate, Aicod, ClinOpsHub, DataRiver, So.Se.Pe., Aiforia Technologies, insieme a enti del Terzo Settore come Associazione Andreoli, COMEPER OdV e Debra Italia ETS.

Questa rete consolidata rende DIGICARE un ecosistema formativo e scientifico di eccellenza, capace di unire ricerca, innovazione e formazione di alto livello nel campo della sanità digitale.

Le iscrizioni all’Autumn School di Ferrara, aperte dal 20 novembre al 20 dicembre 2025, sono completamente gratuite.

Il programma completo è già disponibile in formato PDF sul sito www.digicareacademy.it.

Per informazioni e iscrizioni: www.digicareacademy.it

A cura di Nora Taylor