News

Martina Pedretti | 6 Agosto 2024

Apple

Cos’è e come funziona Distraction Control di Apple

Apple sta introducendo una nuova funzionalità per Safari chiamata “Distraction Control” che consente agli utenti di rimuovere elementi di distrazione come pubblicità e i pop-up delle preferenze sui cookie durante la navigazione.

Questa novità è stata scovata da MacRumors ed è disponibile nella quinta versione beta per sviluppatori di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, rilasciata lunedì.

Distraction Control permette agli utenti di nascondere elementi che distraggono durante la navigazione web, attraverso un’opzione disponibile in un menu. Infatti si può selezionare quali porzioni dalla pagina che stanno visualizzando nascondere e questi scompaiono con un’animazione di dissolvenza (simile a cosa accade alle vittime di Thanos in Avengers Infinity War).

Possiamo quindi eliminare dalla pagina di Safari pop-up di accesso, preferenze sui cookie, banner di iscrizione alle newsletter e video che partono da soli. Questa funzione permette di nascondere questi elementi, aiutando la lettura e la navigazione.

MacRumors spiega che nascondere gli elementi di distrazione non rimuoverà permanentemente gli annunci e altri contenuti che si aggiornano frequentemente. Pertanto, la funzione non può essere usata per nascondere definitivamente tutti gli annunci. Inoltre, gli elementi nascosti non si sincronizzeranno su altri dispositivi dell’utente.

Come utilizzare Distraction Control

Per utilizzare Distraction Control su iPhone, iPad o Mac, aggiornati all’ultima beta per sviluppatori, bisogna aprire Safari e accedere al nuovo menu Pagina situato nella barra degli indirizzi. Da qui, si seleziona l’opzione “Nascondi elementi di distrazione” e si conferma nel menu che appare .

A questo punto, è possibile toccare “Nascondi” sugli elementi che si desidera rimuovere, che verranno nascosti da un’animazione. È importante notare che Distraction Control nasconderà solo gli elementi selezionati manualmente e non nasconderà nulla automaticamente. Quindi le modifiche apportate su un dispositivo non verranno trasferite ad altri dispositivi.

Inoltre, nel campo di ricerca di Safari è possibile utilizzare l’opzione “Mostra oggetti nascosti” per visualizzare tutti gli elementi eliminati da una pagina web.