Black Friday hi tech ph fp3

Scopri le offerte imperdibili del Black Friday hi-tech

Redazione Pc Professionale | 20 Novembre 2025

Dal Black Friday al Cyber Monday 2025, scopri promozioni incredibili su eReader, accessori gaming e dispositivi smart per rendere la tua casa più moderna e funzionale senza spendere una fortuna

Lettura digitale colorata e dispositivi multifunzione con Kobo

Rakuten Kobo propone offerte esclusive per chi ama leggere o vuole aggiornare il proprio eReader. Dal 20 novembre al 3 dicembre, su kobo.com, trovi promozioni su dispositivi innovativi:

  • Kobo Libra Colour: eReader con schermo a colori E Ink Kaleido™ da 7″, perfetto per fumetti, graphic novel e libri illustrati, in vendita a 209,99€ invece di 239,99€.

  • Kobo Elipsa 2E: dispositivo versatile da 10,3” con touchscreen e KoboStylus2, ideale per leggere, scrivere e organizzare studio e lavoro, disponibile a 349,99€ invece di 399,99€.

“Le nostre offerte sono pensate sia per lettori appassionati sia per chi vuole prepararsi ai regali di Natale,” spiega il team di Rakuten Kobo.

Accessori gaming e smart office firmati Trust

Trust propone sconti incredibili su Amazon dal 20 novembre al 1° dicembre, perfetti per gamer e per chi lavora da casa. Tra i prodotti in offerta trovi:

  • GXT498W Forta Headset PS5 a 49,99 €

  • GXT232 Mantis Microphone a 29,99 €

  • GXT1619 Rhox RGB Soundbar Grey a 49,99 €

  • GXT866 Torix Mechanical Keyboard IT a 89,99 €

  • GXT289 Movi Racing Wheel a 1109,99 €

  • Yuno Ergonomic Wireless Mouse a 39,99 €, e molti altri.

“È il momento giusto per regalarsi un accessorio tecnologico o iniziare a pensare ai regali di Natale,” dichiarano i portavoce di Trust.

Casa intelligente e pulizia facile con Tineco

Tineco offre soluzioni smart per rendere la casa più pratica e pulita. Dal 28 novembre iniziano gli sconti del Black Friday su aspirapolvere, lavapavimenti e pulitori per tappeti:

  • Floor Washer FLOOR ONE S9 Artist e FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, con tecnologie HyperStretch e SmoothDrive, per pavimenti impeccabili e senza fatica.

  • Aspirapolvere PURE ONE S70, batteria a lunga durata e sensori intelligenti che regolano la potenza automaticamente.

  • CARPET ONE Cruiser, aspirapolvere per tappeti con potenza fino a 130 W e asciugatura rapida a 75°C.

“Questi dispositivi rendono la vita quotidiana più semplice, efficiente e moderna,” spiegano gli esperti di Tineco.

Con offerte così complete su eReader, accessori gaming e dispositivi smart, il Black Friday diventa l’occasione perfetta per aggiornare tecnologia personale e casa, senza rinunciare alla qualità.

A cura di Nora Taylor

