Sicurezza dati sensibili_ Rafforzate le vostre password

Security

Martina Pedretti | 17 Gennaio 2025

Scopri l’importanza delle password per la sicurezza dei dati sensibili, come gestirle in modo efficace e crearne di sicure.

Ne abbiamo diverse, tutte indispensabili per poter accedere ai dati sensibili. Le password vanno di pari passo con la tecnologia e gli apparecchi che possediamo. Sono fondamentali anche per l’accesso a diversi documenti della pubblica amministrazione. Se per i giovani sono facili da gestire lo stesso non si può dire per chi è più in là con gli anni. Ma sono immuni da attacchi? E che succede se si sbagliano i vari tentativi concessi per entrare?

Un unico luogo dove conservare le varie password

Tante, diverse, a volte difficili da ricordare. Chi di noi non possiede diverse password per il controllo delle informazioni personali e del lavoro? Cresce il livello di sicurezza per l’uso personale e professionale delle più svariate informazioni ma esiste sempre il rischio che queste possano essere esposte ai pericoli della rete. La password al giorno d’oggi ci garantisce accessi a dati ed elementi privati, sensibili e importantissimi. Certamente si fanno sempre più strada metodi sicuri e veloci. Un esempio? Il gestore delle passwordche ne conserva diverse in un unico luogo.

Tante idee e soluzioni per creare la password più sicura possibile

Sì alle password ma anche alla facilità di accesso e soprattutto a un livello altissimo di sicurezza. Anche voi che leggete probabilmente avrete avuto accesso al dispositivo attraverso il riconoscimento di una password, di uno user e parola chiave o codice alfanumerico. I metodi per impostarne una (o diverse!) sono infiniti e si rifanno alla fantasia di ciascuno. Numeri, date, nomi: tutto può risultare utile ad impostare una password che sia sicura e indecifrabile. Molti siti chiedono di cambiarla dopo un certo periodo per impostarne una nuova, un metodo per rendere ancor più inaccessibile il vostro spazio privato. E giù ad appuntare su fogli, pc, quaderni tutte le combinazion utili per entrare. A volte un insieme di lettere e numeri da far girare la testa.

Impossibile proteggere tutte le nostre password nelle modalità canoniche

Registrarsi dopo l’acquisto di un cellulare, di un elettrodmestico, navigare sul sito di acquisti online fino a tutto ciò che comporta il vostro lavoro. E l’accesso sul registro elettronico di scuola dei vostri figli? Sarete sottoposti ad una serie di richieste di creazione password incredibile. C’è chi smaltisce bene questa cosa e chi va nella confuzione più totale, c’è chi segue un elenco preciso di numeri e date per non sbaglaire e chi imposta sequenze di numeri per non avete dubbi. Attenzione: se un codice di accesso viene sbagliato più volte allora il sistema si blocca, non concede l’ingresso e chiede di reimpostare un’altra passwors. Apriti cielo!

Avete mai pensato di rafforzare i codici di accesso?

Lo abbiamo detto in precedenza: chi non ha mai appuntato le password su dei fogli magari in maniera frettolosa? Metodi che in passato hanno avuto la loro importanza ma che non assicurano una sicurezza accettabile per quanto riguarda la protezione dei dati sensibili. Con alcuni nuovi non ci sarà un numero limite di codici di accesso e in più si potranno sincronizzare tutte le password su diversi dispositivi in modo da lavorare in maniera facile veloce tra diverse periferiche. Avete mai pensato a rafforzare il livello di sicurezza delle vostre password? Fatelo per non vivere più con la paura di lasciare “libero spazio” a chi vuole accedere ai vostri dari sensibili.