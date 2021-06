In arrivo il sequel di Hollow Knight: Silksong. Ecco tutte le news su trama, uscita e trailer del gioco di Team Cherry con protagonista Hornet.

Silksong è in arrivo

Il gioco indie Hollow Knight creato da Team Cherry, sviluppatore di videogiochi australiano, avrà un inaspettato sequel intitolato Silksong. Dopo il successo riscontrato dal gioco indipendente, uscito nel 2017 e rilasciato su Nintendo Switch, Microsoft Windows, macOS, Linux, Xbox One, PlayStation 4, i fan non vedevano l’ora di continuare la storia.

Tuttavia i fan si aspettavano un semplice DLC, ovvero un contenuto scaricabile che avrebbe aggiornato il gioco. Infatti in passato Hollow Knight ha avuto ben quattro DLC: Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Lifeblood e Godmaster. Per questo motivo ci si aspettava che Silksong fosse l’ennesimo aggiornamento. Ma le cose non sono andate così, perché il titolo sarà il secondo capitolo della saga.

Hollow Knight Silksong trama

La trama vede come protagonista del gioco Hornet, personaggio già incontrato nel gioco precedente e particolarmente amato dai fan. La sua avventura avrà luogo dopo i fatti di Hollow Knight, infatti in Silksong troveremo un mondo totalmente nuovo. Nuovi nemici, oltre 150, nuovi boss, nuovi mondi, nuovi metodi di lotta e nuove sfide. Ecco le parole dei creatori riguardo la trama del gioco.

“Come Hornet, la principessa protettrice di Nidosacro, vivrete l’avventura attraverso un reame del tutto nuovo, annichilito da seta e canzoni. Catturata e trasportata verso una landa sconosciuta, Hornet dovrà lottare contro nemici e risolvere problemi, mentre proseguirà un pellegrinaggio letale, verso la vetta del reame”.

In Silksong verrà presentato un vasto regno maledetto, dove Hornet, la principessa-guardiana di Hallownest, scoprirà che regnano la seta e la musica. Dopo essere stata catturata e trasportata in questo mondo sconosciuto, Hornet dovrà combattere e risolvere misteri in un letale pellegrinaggio verso la cima del regno.

Di seguito invece la descrizione dal gioco dalla pagina di Nintendo Italia:

Hollow Knight: Silksong è l’epico seguito di Hollow Knight, il premiato action/adventure. Nei panni della letale cacciatrice Hornet devi farti strada attraverso nuove ambientazioni, scoprire nuovi poteri, affrontare orde di insetti e bestie e andare alla ricerca di antichi segreti legati alla tua natura e al tuo passato.

Silksong news: tutte le novità sul sequel di Hollow Knight

A fine 2020, il magazine Edge ha dedicato una sua mensilità proprio al gioco di Hollow Knight, Silksong, mettendo in copertina Hornet. Grazie a questa uscita abbiamo potuto attingere a qualche novità sul gioco.

Tra le news sul gameplay scopriamo che Hornet potrà portare a termine diverse quest degli NPC di Hollow Knight: Silksong, potendo anche monitorare in game il progresso di queste missioni. Ci sarà poi una nuova tipologia di creatura da salvare: al posto dei grub di Hollow Knight, Hornet dovrà liberare delle pulci imprigionate negli angoli più nascosti del vastissimo gioco. Hornet ha come obiettivo di raggiungere la vetta della Cittadella, ma non sarà la sua metà finale.

La difficoltà di Silksong sarà simile a quella del gioco originale, e potrà essere giocato anche da chi invece non ha mai conosciuto Hollow Knight.

Silksong trailer

Durante l’E3 2019, ha fatto parte della Nintendo Treehouse anche il gioco Hollow Knight Silksong. Infatti Nintendo ha caricato questo primo gameplay della demo che introduce la storia di Hornet.

Il 14 febbraio 2019 Team Cherry ha pubblicato il trailer reveal del gioco sequel di Hollow Knight. Il video mostra alcuni dei nuovi nemici e frammenti dei nuovi mondi tra i quali Hornet viaggerà in Hollow Knight Silksong.

Quando esce Silksong? Data di uscita

I fan sono subito saltati alla domanda quando esce Silksong? E putroppo non è ancora stata rilasciata una data di uscita. Infatti i creatori del gioco indipendente non hanno voluto porsi limiti di uscita per poter dare vita a Silksong in tutta calma e tranquillità. Vista la mole di contenuto giocabile presentata in Hollow Knight è del tutto comprensibile.

Team Cherry ha voluto aggiornare i suoi fan con un post conclusivo dell’anno passato nel 2019, elencando i progressi che stanno facendo con il gioco. Secondo quanto dichiarato Silksong sarà davvero vasto, con più di 160 nemici, rispetto ai 150 annunciati in precedenza. L’intento del Team è quello di creare un mondo davvero ampio, che offra svariate ore di gioco, pareggiando o addirittura superando Hollow Knight.

Fino a fine 2020 non sono arrivate conferma in merito all’uscita del gioco, anche se pare si parli di un debutto entro il 2021. I fan si aspettano novità dal Nintendo Direct del 15 giugno 2021.

Hollow Knight Silksong piattaforme di gioco

Per ora le piattaforme di gioco di Hollow Knight Silksong saranno Windows, MAC, Linux e la Nintendo Switch. Ma Team Cherry sostiene che in futuro il gioco potrebbe tornare anche su Ps4 e Xbox o altre piattaforme.

Silksong colonna sonora

Durante l’ultimo annuncio del 2019, sono state pubblicate anche le prime due canzoni della colonna sonora di Silksong, ideata ancora una volta da Christopher Larkin. Come in Hollow Knight, anche qui l’atmosfera musicale sarà di fondamentale importanza. I primi due brani rilasciati sono Lace, che farà da sottofondo a una delle battaglie più importanti di Hornet, e Bonebottom, la melodia della prima città.

Hollow Knight: Silksong (OST Sample) by Christopher Larkin

La colonna sonora sarà composta da 30 tracce o più, rispetto alle 16 di Hollow Knight. Tra queste troviamo le ambientazioni del mondo di Pharloom, le melodie dei boss e alcune aggiunte personali di Chris. Questa sarà rilasciata insieme al gioco, e ci vorrà quindi lo stesso tempo di attesa. I brani pubblicati sono disponibili sul Bandcamp di Chris Larkin.

Hollow Knight Silksong quanto costa? Prezzo

Quanto costa il nuovo gioco di Team Cherry Silksong? Il prezzo non è ancora stato stabilito. Hollow Knight si aggira intorno ai 19 euro, ma i fan chiedono a gran voce che Silksong abbia un prezzo più alto, per poter ricompensare equamente il duro lavoro dei creatori. Quindi non si sa quanto effettivamente il sequel con protagonista Hornet verrà a costare ai trepidanti fan del gioco. Non appena avremo più informazioni vi aggiorneremo.

