News

Andrea Sanna | 11 Marzo 2025

Instagram WhatsApp

È stata stilata la classifica dei siti più visitati al mondo. Ecco quali sono e sì, tra i tanti c’è anche ChatGPT!

I siti più visitati, la classifica

Vi siete mai chiesti quali sono i siti più visitati al mondo? Abbiamo finalmente una risposta e in questa classifica, tra i tanti c’è anche ChatGPT che ha scalato le vette del panorama digitale. Risulta essere tra i più cliccati nell’intero globo terrestre.

A rilasciare recentemente dei numeri che spiegassero meglio questa classifica sono gli analisti di Similarweb, che hanno spiegato come ChatGPT sia in quinta posizione per traffico da pc. Mentre da mobile la troviamo addirittura settimana. In totale al mese ha contato 3,905 miliardi di visite al mese. Ma tra i siti più visitati c’è soprattutto Google, che anticipa YouTube e non solo. Alle sue spalle anche Facebook, Instagram, così come X e WhatsApp.

Però ChatGPT è in ascesa importante in questi primi due mesi dell’anno, quindi da gennaio a febbraio 2025. Un incremento dell’1,44%. Di anno in anno invece c’è stata una crescita del 137%.

Pensate che dell’intero traffico generato su Internet, l’1,86% è rivolto su ChatGPT. Numeri che però non sembrano essere molto confortanti secondo gli esperti, dato che per esempio negli USA in molti non fanno ricerche ulteriormente approfondite su un argomento preciso, ma si fidano a prescindere di quanto detto da ChatGPT.

Questi quindi i siti web più visitati. Da Similarweb peraltro fanno sapere che gli uomini che utilizzano ChatGPT sono ben il 54,41% a differenza delle donne che contano il 45,59%. Sempre il portale ha fatto sapere quanto segue:

“La principale fonte di traffico per chatgpt.com è quello diretto, che ha generato il 76,37% delle visite desktop il mese scorso. Il sito ottiene la maggior parte del suo traffico sui social media da Youtube, seguito da WhatsApp e Facebook. Coinvolgere il pubblico tramite Linkedin potrebbe essere la prossima mossa”.

E voi vi aspettavate questo risultato alla domanda: quali sono i siti più visitati al mondo?