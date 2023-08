News

Martina Pedretti | 29 Agosto 2023

intelligenza artificiale snapchat

Arriva Snapchat Dreams per realizzare selfie con l’AI

Dopo aver rilasciato il chatbot My AI all’inizio di quest’anno, Snapchat ha deciso di introdurre una nuova funzionalità chiamata Dreams. Chi ama scattarsi selfie e poi usare l’AI per modificarli, sarà contento di questa novità.

Nella sezione del rullino fotografico di Snapchat chiamata Ricordi, si può trovare Dreams, ovvero uno strumento per creare dei selfie generativi con intelligenza artificiale. (Cosa che app come Lensa hanno già reso popolare). Dopo aver caricato una serie di selfie su Dreams, Snapchat mostra infatti una serie di pacchetti a tema composti da otto foto tra cui scegliere.

Il primo pacchetto di Dreams può essere realizzato gratuitamente e ciascuno aggiuntivo costa un dollaro, come acquisto in-app. Gli utenti di Snapchat in Australia e Nuova Zelanda avranno accesso a Dreams a partire da oggi, seguito dall’accesso al resto del mondo nelle prossime settimane.

Ma come funziona? Dopo aver caricato i propri selfie e aver accettato i termini di servizio di Dreams, si può selezionare il pacchetto di immagini creati con l’AI da generare. Circa 30 minuti dopo, Snapchat contatta poi l’utente per fare sapere che le immagini sono pronte a essere utilizzate.

Snapchat utilizza la tecnologia ChatGPT di OpenAI per il suo chatbot My AI, mentre Dreams si basa su una tecnologia open source. Attualmente è contro i termini di servizio utilizzare i selfie di qualcun altro per creare le proprie immagini. Gli stessi termini rivelano anche che Sponsored Dreams sta arrivando, il che significa che aziende come Disney presto inseriranno i propri pacchetti nell’app.

Ultimamente non si parla tanto di Snapchat quanto di altri social network, ma è comunque una realtà enorme e in crescita. L’azienda ha registrato 397 milioni di utenti giornalieri nell’ultimo trimestre. Sicuramente Dreams farà arrivare nuove persone sull’app, che per la prima volta proveranno questo tipo di esperienza di intelligenza artificiale generativa.