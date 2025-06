News

Martina Pedretti | 5 Giugno 2025

Snapchat lancia l’app mobile Lens Studio: la realtà aumentata diventa per tutti

Snapchat compie un nuovo passo avanti nel mondo della realtà aumentata, rendendola finalmente alla portata di tutti. La piattaforma ha infatti lanciato una nuova app mobile autonoma, Lens Studio, pensata per semplificare la creazione di esperienze AR personalizzate direttamente dal proprio smartphone. Disponibile per iOS, l’app consente a chiunque – anche senza alcuna esperienza di programmazione – di sviluppare e condividere le proprie Lenti Snapchat in pochi minuti.

L’obiettivo di Lens Studio è chiaro: democratizzare l’accesso alla realtà aumentata, offrendo strumenti intuitivi, modelli predefiniti e un’interfaccia semplice da usare. Non servono installazioni complesse né competenze da sviluppatore. Gli utenti possono generare effetti AR con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, aggiungere il proprio Bitmoji animato, creare look virtuali e molto altro. Il tutto in modo rapido e accessibile, direttamente dal proprio telefono.

Snap ha puntato molto sul coinvolgimento creativo della propria community, ottenendo negli anni un enorme successo con le Lenti sviluppate dagli utenti. Ad oggi, più di 400.000 sviluppatori e team creativi usano Lens Studio per dare vita alle proprie visioni. Con questa versione mobile, l’azienda apre le porte anche a chi non ha un background tecnico, ma vuole comunque sperimentare ed esprimersi attraverso la realtà aumentata.

Il lancio dell’app arriva in un contesto in cui gli strumenti di intelligenza artificiale generativa stanno rivoluzionando il modo in cui si crea contenuto digitale. Lens Studio si inserisce in questa tendenza, offrendo funzionalità AI che semplificano e velocizzano il processo creativo. Dalla creazione di effetti a tema al make-up virtuale fino alle animazioni, ogni elemento può essere plasmato con pochi tocchi.

Oltre all’app mobile, Snap ha rilasciato anche una versione web di Lens Studio, per facilitare il passaggio tra creazione su desktop e mobile. Tutto questo si inserisce nella visione più ampia dell’azienda, che da anni lavora su dispositivi e progetti AR come gli Spectacles, gli occhiali smart già dotati di funzionalità avanzate.

Con Lens Studio in formato app, Snapchat punta a rafforzare l’interazione tra gli utenti e la piattaforma, stimolando la creatività e offrendo nuove modalità di espressione. Il futuro della realtà aumentata passa anche da qui: meno barriere tecniche, più libertà creativa.