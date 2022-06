Snapchat Plus è il nuovo abbonamento a pagamento del social: ecco come funziona, le novità e quanto costa al mese

Dopo l’abbonamento a pagamento di Telegram, anche un altro social ha deciso di lanciare una versione extra. Infatti oggi ha debuttato Snapchat Plus, che diventa una piattaforma ufficiale dell’app: ecco come funziona e quanto costa.

Come funziona

Dal blog ufficiale di Snapchat si legge che l’abbonamento Plus permetterà agli utenti di accedere a “una raccolta di funzionalità esclusive, sperimentali e pre-rilascio“. Ma quali saranno le novità principali della versione a pagamento del social?

L’abbonamento consentirà il debutto di nuove funzionalità su Snapchat, per una cerchia di membri della community che vorranno abbonarsi. Questi potranno poi attingere a un supporto clienti prioritario. Infatti questa versione a pagamento è indicata proprio per quelle persone che usano principalmente Snapchat per comunicare amici e parenti.

C’è da chiarire che in un primo momento Snapchat Plus sarà disponibile in USA, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Non è chiaro se presto la versione in abbonamento a pagamento arriverà anche in Italia. In questi Paesi gli utenti potranno accedere a funzionalità extra del social.

Tra le agevolazioni più interessanti indichiamo quella che permette di cambiare lo stile dell’icona dell’app, oppure di mettere tra i preferiti uno degli amici, mettendolo in cima alla cronologia delle chat.

Quanto costa Snapchat Plus

Ma quanto costa Snapchat Plus? Il prezzo è di 3,99 dollari al mese, per abbonarsi e attingere a tutte le novità esclusive dell’abbonamento.

Pagando questa cifra è anche possibile disattivare gli annunci in app? Un portavoce del social ha spiegato che: “Gli annunci saranno al centro del nostro modello di business per diverso tempo“.

