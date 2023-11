News

Martina Pedretti | 22 Novembre 2023

snapchat

Dopo Meta, anche Snapchat testa un abbonamento a pagamento senza pubblicità

Sempre più piattaforme social stanno ora cercando di fornire offerte di abbonamento a pagamento e senza pubblicità, come mezzo per allinearsi alle normative in evoluzione sulla privacy dei dati nell’UE. Ora anche Snapchat si è unito al coro, per cercare di scoprire il numero di persone che sarebbero disposte a pagare per un’esperienza in-app senza pubblicità.

Snapchat è l’ultimo social a tastare il terreno su questo argomento, con un nuovo abbonamento denominato Snapchat+, più costoso che rimuoverà la maggior parte degli annunci dalla nostra esperienza in-app.

La panoramica condivisa da Jonah Manzano, mostra come a molti utenti Snapchat ora venga offerto un livello di abbonamento Snapchat+ più costoso, che rimuove tutti gli annunci Story e Lens. Snapchat sottolinea però che gli abbonati potrebbero ancora vedere luoghi sponsorizzati, e promozioni a pagamento all’interno delle risposte di My AI.

L’attuale pacchetto mensile Snapchat+ costa 3,99 dollari. Sembra che l’opzione non sia ancora disponibile negli USA, e potrebbe non esserlo mai. Infatti, l’obiettivo principale è probabilmente l’UE e l’allineamento con le ultime politiche sulla privacy e sull’utilizzo dei dati.

Apparentemente Meta ha trovato una scappatoia, perché offrendo agli utenti la possibilità di rinunciare alla pubblicità, anche a pagamento, è in linea con le policy europee. Se gli utenti decidono di non pagare per questo servizio, Meta vince lo stesso, perché continua a gestire la propria attività pubblicitaria. L’opzione senza pubblicità di Meta è disponibile solo per i paesi dell’UE, a circa 10 euro al mese.