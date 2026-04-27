Spazio di archiviazione del sistema Mac esaurito? Ecco i metodi migliori per liberarlo.

Macos

cybedesconsulting | 27 Aprile 2026

archiviazione macbook

Anche un computer come il MacBook potrebbe avere problemi causati dalla saturazione dello spazio di archiviazione con particolare attenzione ai Dati di Sistema. Ne va della velocità di esecuzione. Vi è mai capitato di riscontrare problemi in tal senso? Come poter liberare lo spazio e permettere al Mac di essere di nuovo performante?

Particolare attenzione ai Dati di Sistema

Lo spazio di archiviazione, i Dati di Sistema del MacBook sono fondamentali l’ottima funzionalità di un apparecchio di così alto livello. Eccessiva presenza di gigabyte può portare evidenti problemi come quello rallentamento in fase di lavoro. Bisognerà pulire le varie sezioni proprio per riportare l’apparecchio al massimo delle proprie funzionalità. Particolare importanza ricoprono i Dati di Sistema che vanno ad occupare tanto spazio. Di che cosa si tratta? Sono tutti quei dati che non rientrano nelle diverse categorie di archiviazione. E quindi parliamo di documenti, applicazioni, file iOS, iCloud drive e così via.

Eliminare i file inutili, ottimizzare l’archiviazione e rimuovere il backup Time Machine

Nello specifico, i Dati di Sistema possono essere le immagini disco, le estensioni browser ed i plugin, i file temporanei, le cache o anche i residui delle varie applicazioni. Serve un controllo molto attento per quanto riguarda questi Dati di Sistema, tenerli sotto controllo significherà mantenere a pieno regime le funzionalità e la velocità di lavoro del MacBook. Come si possono allora ripulire questi Dati e liberare lo spazio di archiviazione? Innanzitutto, bisognerà eliminare tutti quelli che sono i file inutili come esempio le immagini disco inutilizzate, il backup di Time Machine o i file di cache di applicazione. Il backup di Time Machine potrà essere rimosso anche in maniera manuale con dei programmi specifici. Ancora si potrà procedere con l’ottimizzazione dell’archiviazione.

Pulire la cartella download, cancellare i fil di registro di supporto

La questione della memoria e dello spazio può creare come abbiamo detto fino a questo momento dei grandi problemi anche a un computer di grande livello come è il Mac. Abbiamo visto come i Dati di Sistema recitino in questo senso un ruolo molto importante. Bisognerà eliminarli. Continuando con le varie soluzioni, possiamo anche aggiungere che una delle scelte che si possono compiere sia la cancellazione dei file di registro di supporto: nonostante un’applicazione venga rimossa non vuol dire che alcuni file generati vengano automaticamente cancellati. Molti esperti consigliano anche di svuotare la cartella download, uno degli argomenti meno trattati: questa cartella non viene ripulita in maniera frequente.

Controllare periodicamente lo spazio di archiviazione per l’ottimo lavoro del Mac

Anche l’eliminazione dei backup di iOS potrebbe rappresentare la giusta soluzione, nel caso in cui si utilizzasse il Mac per fare il backup degli altri dispositivi come iPad, iPhone e iPod touch. Non è difficile attuare una delle soluzioni proposte fino a questo momento. L’importante è tenere sotto controllo lo spazio di archiviazione insieme ai Dati di Sistema. Questo per riportare al meglio il Mac, farlo funzionare nel migliore dei modi e permette lo svolgimento del lavoro, per chi avesse la necessità di lavoro o anche per chi utilizza questo computer nel tempo libero.