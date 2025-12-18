Novità: i TV Panasonic condividono l’audio simultaneamente

News | Software

Salvatore Maduli | 18 Dicembre 2025

news Panasonic Software

Panasonic ha svelato il nuovo supporto Auracast Bluetooth LE Audio, migliorando le funzionalità premium dei suoi TV.

Panasonic ha annunciato il supporto per Auracast, ampliando ulteriormente le funzionalità premium dei suoi TV e migliorando l’esperienza di intrattenimento connesso per i propri clienti. Di fatto, si potrà collegare i propri auricolari alla TV per cobinare eccellenza sonora con altre funzioni, come la cancellazione del rumore per avere un’esperienza audio completa e appagante.

Audio trasmesso simultaneamente

Al momento, il nuovo supporto è disponibile, tramite l’ultimo aggiornamento software, sui modelli Z93A, Z95A, Z90A, Z85A, Z95B, Z90B, W95A, W90A e W95B in Europa. Auracast consente agli utenti di collegare un numero illimitato di cuffie Bluetooth e certificate Auracast al proprio TV Panasonic, trasmettendo l’audio simultaneamente a tutti i dispositivi connessi.

Progettati per offrire esperienze audio premium, gli auricolari wireless Technics EAH-AZ100, pluripremiati, rappresentano l’abbinamento ideale per la nuova funzionalità Auracast dei TV Panasonic.

Grazie al supporto Auracast, gli utenti possono collegare gli auricolari EAH-AZ100 a un TV Panasonic compatibile con Auracast e combinare l’elevata qualità sonora Technics con connettività avanzata e cancellazione del rumore, per un’esperienza audio eccezionale e flessibile che mette pienamente in risalto i vantaggi di Auracast. L’aggiornamento verrà distribuito sui modelli selezionati nel corso di dicembre 2025.