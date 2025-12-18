Novità: i TV Panasonic condividono l’audio simultaneamente

Panasonic ha annunciato il supporto per Auracast, ampliando ulteriormente le funzionalità premium dei suoi TV e migliorando l’esperienza di intrattenimento connesso per i propri clienti. Di fatto, si potrà collegare i propri auricolari alla TV per cobinare eccellenza sonora con altre funzioni, come la cancellazione del rumore per avere un’esperienza audio completa e appagante.
Audio trasmesso simultaneamente
Al momento, il nuovo supporto è disponibile, tramite l’ultimo aggiornamento software, sui modelli Z93A, Z95A, Z90A, Z85A, Z95B, Z90B, W95A, W90A e W95B in Europa. Auracast consente agli utenti di collegare un numero illimitato di cuffie Bluetooth e certificate Auracast al proprio TV Panasonic, trasmettendo l’audio simultaneamente a tutti i dispositivi connessi.
Progettati per offrire esperienze audio premium, gli auricolari wireless Technics EAH-AZ100, pluripremiati, rappresentano l’abbinamento ideale per la nuova funzionalità Auracast dei TV Panasonic.
Grazie al supporto Auracast, gli utenti possono collegare gli auricolari EAH-AZ100 a un TV Panasonic compatibile con Auracast e combinare l’elevata qualità sonora Technics con connettività avanzata e cancellazione del rumore, per un’esperienza audio eccezionale e flessibile che mette pienamente in risalto i vantaggi di Auracast. L’aggiornamento verrà distribuito sui modelli selezionati nel corso di dicembre 2025.