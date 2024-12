Un sondaggio rivela quali sono i social più usati tra gli adolescenti (e il primo posto vi sorprenderà)

News

Nicolo Figini | 16 Dicembre 2024

Social

Una ricerca condotto da un istituto americano ha rivelato quali sono i social più utilizzati dagli adolescenti oggi. Ecco i tre che hanno conquistato la vetta.

I social più usati

Una ricerca ha preso in considerazione un campione di 1400 adolescenti di età trai 13 e i 17 anni. Il sondaggio è stato condotto da Pew Research Center situato a Washington D.C. e ha rivelato che il 46% ha dichiarato di essere online senza interruzioni, un aumento del 25% rispetto a dieci anni fa.

Ma che cosa rivela il grafico presente all’interno del sito ufficiale? Possiamo vedere come al primo posto tra i social più utilizzati ci sia YouTube con il 90% degli utenti, il che significa un adolescente su nove. Si tratta di un piccolo calo di cinque punti percentuali rispetto al 2022.

LEGGI ANCHE: Perché bisogna mettere la “modalità aereo” quando si viaggia in aereo

Scendendo troviamo TikTok e Instagram insieme a Snapchat, che in Italia non si è mai del tutto diffuso. Circa sei adolescenti su dieci affermano di utilizzare i primi due social e tra le ragazze l’uso di TikTok sembra maggiore rispetto alla controparte maschile. Per quanto riguarda il social fotografico, invece, si piazza al terzo posto con il 61%.

Facebook e X, ex Twitter, hanno subito un vero e proprio declino negli ultimi dieci anni. Oggi il primo è utilizzato dal 32% degli adolescenti, un calo del 71% dal 2014. Il secondo, invece è usato dal 17% dei ragazzi presi a campione! Si tratta di un calo rispetto a dieci anni fa (33%) e anche rispetto a due anni fa (23%).

Per altri tipi di social, come per esempio l’app di messaggistica WhatsApp, viene dimostrato che sono il 23% ne fa uso. Un dato questa volta in crescita di 6 punti rispetto al 2022. Infine, chiudiamo con Threads, il quale sembrerebbe venire utilizzato solo dal 6% dei teenager.