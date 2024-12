Sora di OpenAI: cos’è, come funziona e quando arriva in Italia

News

Martina Pedretti | 10 Dicembre 2024

intelligenza artificiale

Cos’è e come funziona Sora, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI per creare video: quando arriva in Italia

OpenAI ha ufficialmente lanciato Sora, la sua intelligenza artificiale in grado di creare video realistici partendo da semplici descrizioni testuali. Scopriamo come funziona e quando arriva in Italia.

Come funziona Sora: caratteristiche principali

Sora è la nuova intelligenza artificiale di OpenAi che permette di creare video ad alta risoluzione, fino a 1080p, della durata massima di 20 secondi. Grazie alla sua interfaccia avanzata, gli utenti possono:

Generare video da testo : basta un prompt per ottenere clip realistici.

: basta un prompt per ottenere clip realistici. Estendere video esistenti : aggiungere sequenze mancanti o animare immagini statiche.

: aggiungere sequenze mancanti o animare immagini statiche. Storyboard personalizzati: offre un controllo dettagliato su ogni fotogramma per soddisfare esigenze creative complesse.

La versione “Turbo” di Sora garantisce una maggiore velocità e prestazioni rispetto ai prototipi precedenti. Tuttavia, la tecnologia non è esente da limiti: i video generati possono talvolta mostrare animazioni poco realistiche o movimenti innaturali, un aspetto su cui OpenAI sta lavorando per migliorare il modello.

Quando arriva in Italia Sora

Disponibile dal 9 dicembre 2024 per gli abbonati ai piani ChatGPT Plus e Pro, Sora rappresenta una rivoluzione nel mondo della generazione video. Tuttavia, il servizio non è ancora accessibile in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea, ad eccezione della Città del Vaticano.

L’assenza di Sora in Italia e negli altri Paesi UE è legata alle regolamentazioni sui dati e alla necessità di conformarsi alle leggi locali. OpenAI ha ribadito il proprio impegno a collaborare con le autorità europee per rendere il servizio disponibile anche in queste regioni. A oggi non sappiamo quando arriverà nel nostro paese.

Abbonamenti e prezzi

Al momento, l’accesso a Sora è riservato agli utenti che sottoscrivono uno dei seguenti piani:

ChatGPT Plus : a partire da 20 dollari/mese, include 50 video al mese fino a 720p.

: a partire da 20 dollari/mese, include 50 video al mese fino a 720p. ChatGPT Pro: a partire da 229 dollari/mese, offre video illimitati fino a 1080p e la possibilità di scaricare i contenuti senza filigrana.

OpenAI ha annunciato di essere al lavoro su una versione gratuita di Sora, prevista per il futuro.