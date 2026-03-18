Space 11 prosegue il suo viaggio nello spazio e arruola l’ex dirigente NASA Camille Wardrop Alleyne

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Redazione | 18 Marzo 2026

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Altro passo significativo per Space 11, che punta a consolidare la propria identità all’incrocio tra esplorazione spaziale e intrattenimento. La società ha annunciato la nomina dell’ex dirigente senior della NASA, Camille Wardrop Alleyne, come Consulente Strategico e membro del Global Space Advisory Board. Un ingresso che rafforza una rete già costruita con astronauti, scienziati e protagonisti dell’industria spaziale.

Chi è Camille Wardrop Alleyne

Ingegnere aerospaziale di fama internazionale, Camille Wardrop Alleyne porta con sé quasi trent’anni di esperienza nelle più avanzate iniziative legate al volo umano e all’esplorazione dello spazio. Nel corso della sua carriera alla NASA ha ricoperto numerosi ruoli di leadership senior. E in virtù della sua posizione ha contribuito alla direzione strategica di programmi destinati a plasmare il futuro dell’esplorazione e della commercializzazione dello spazio.

Tra gli incarichi più rilevanti, il lavoro presso la Science Mission Directorate, dove ha contribuito alla supervisione di varie missioni, che spaziano dalle scienze della Terra alla scienza planetaria, fino all’eliofisica e all’astrofisica. Ha inoltre avuto un ruolo in iniziative dedicate allo sviluppo dell’economia commerciale in orbita terrestre bassa e sulla Luna. Non manca il contributo a programmi chiave come il veicolo spaziale Orion spacecraft, progettato per trasportare astronauti oltre l’orbita terrestre, verso la Luna e, in prospettiva, verso Marte.

Un professionista tra impresa e formazione

Accanto all’esperienza nel settore pubblico, Camille Wardrop Alleyne è fondatrice e CEO di Arusha Space, società focalizzata sullo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e sistemi autonomi per missioni spaziali. È anche fondatrice della Brightest Stars Foundation, impegnata nel sostenere e incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere nelle discipline scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche.

Il ruolo in Space 11 e la visione di Andrea Iervolino

All’interno di Space 11, Camille Wardrop Alleyne fornirà consulenza strategica di alto livello al fondatore Andrea Iervolino, al senior management e al Consiglio di Amministrazione. Al centro del suo contributo ci saranno le strategie di esplorazione spaziale, lo sviluppo di programmi aerospaziali e la convergenza tra scienza e innovazione nei media. L’ingresso si inserisce in una strategia più ampia che ha visto la società riunire alcune delle figure più autorevoli della comunità spaziale globale, con l’obiettivo di sviluppare progetti capaci di connettere esplorazione e storytelling.

Un board che parla il linguaggio della NASA

Camille Wardrop Alleyne entra in un team già composto da nomi di primo piano. Tra questi Bert Ulrich, Executive Vice President of Production Development and Communications, con oltre vent’anni alla NASA come referente multimediale per Hollywood. Presente anche l’ex astronauta Scott Kelly, coinvolto come consulente nel prossimo progetto cinematografico della società, e l’ex Chief Scientist James L. Green.

“I See You”: il cinema nello spazio diventa realtà

Tra i progetti più ambiziosi di Space 11 c’è il film I See You, pensato per essere ambientato nello spazio e realizzato includendo scene girate in condizioni reali di microgravità. L’obiettivo è combinare il filmmaking tradizionale con riprese effettuate durante voli spaziali umani. L’intenzione è quella di offrire un livello di realismo senza precedenti nella rappresentazione della vita in orbita.

Space 11 e il futuro dell’esplorazione

Nel commentare la nomina, Camille Wardrop Alleyne ha sottolineato come il settore spaziale stia entrando in una nuova fase, caratterizzata dalla collaborazione tra governi, industria privata e settori creativi. Ha evidenziato in particolare la visione di Space 11, capace di unire esplorazione spaziale, storytelling e cultura globale, definendola una frontiera affascinante. Andrea Iervolino ha parlato di un traguardo importante nel percorso della società.

Cos’è Space 11: media, sport e produzione in microgravità

Fondata nel 2021 da Andrea Iervolino, Space 11 è una società statunitense attiva nei settori media e sport spaziali. Si tratta del primo studio di intrattenimento progettato per creare competizioni sportive, format televisivi, film ed eventi dal vivo concepiti specificamente per la microgravità. E per ambienti planetari oltre la Terra.

La particolarità dell’azienda è chiara: non simulare lo spazio, ma produrre contenuti direttamente nello spazio o su altri pianeti. Il focus è infatti sulla creazione di format realizzati da esseri umani in condizioni reali di microgravità o su superfici planetarie. Il tutto combinando storytelling cinematografico, ingegneria aerospaziale e capacità di volo spaziale commerciale umano.

Operando all’intersezione tra media, sport, scienza e tecnologie avanzate, Space 11 collabora con astronauti, operatori di lancio e ingegneri per garantire fattibilità tecnica, sicurezza e autenticità. Lo spazio diventa così un vero e proprio ambiente di produzione.