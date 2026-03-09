Space 11 rafforza il team: nominato consulente l’ex capo scienziato NASA James L. Green

News

Redazione Pc Professionale | 9 Marzo 2026

James L. Green Space 11

Space 11 nomina l’ex capo scienziato della NASA James L. Green, membro del proprio comitato consultivo globale per lo spazio.

James L. Green nominato come membro del comitato di Space 11

Los Angeles, 5 marzo 2026 – Space 11 annuncia la nomina di James L. Green a consulente strategico e membro del comitato consultivo globale per lo spazio di Space 11.

Il dottor Green ha lavorato per decenni alla NASA, ricoprendo il ruolo di capo scienziato della NASA. E, in precedenza, di direttore della divisione di scienze planetarie. In tali ruoli, ha contribuito a definire la strategia scientifica della NASA, ha supervisionato i programmi di esplorazione planetaria e ha contribuito a plasmare le moderne iniziative di esplorazione dello spazio profondo e di Marte. È ampiamente riconosciuto per aver allineato la visione scientifica a lungo termine con missioni strutturate ed eseguibili di rilevanza globale.

In Space 11, il dottor Green fornirà consulenza strategica di alto livello al fondatore, all’alta dirigenza e al consiglio di amministrazione, garantendo che le iniziative spaziali dell’azienda siano basate su accuratezza scientifica, contesto storico e le più recenti scoperte tecnologiche ed esplorative.

Il dottor Green affianca Bert Ulrich, che ricopre già il ruolo di vicepresidente esecutivo della produzione presso Space 11. Ulrich ha lavorato per oltre 25 anni alla NASA. Dove ha guidato le collaborazioni cinematografiche e televisive dell’agenzia e ha ricoperto il ruolo di referente ufficiale della NASA per Hollywood. Presso Space 11, Ulrich supporta il posizionamento strategico e le produzioni dell’azienda, contribuendo a garantire che i concetti spaziali visionari siano in linea con la scienza del mondo reale e con standard aerospaziali credibili.

L’azienda ha anche annunciato in precedenza il coinvolgimento dell’ex astronauta della NASA Scott Kelly come consulente per il lungometraggio I See You, attualmente in fase di pre-produzione. Il progetto mira a diventare il primo lungometraggio della storia con circa l’85% delle riprese finali girate in condizioni di gravità zero reale.

Space 11 è stata fondata dal produttore e imprenditore Andrea Iervolino, le cui produzioni internazionali coinvolgono registi vincitori di Oscar, talenti riconosciuti a livello mondiale e strutture produttive complesse. Tra i suoi lavori figurano Ferrari (2023), Lamborghini (2022) e To the Bone (2017).

Le prime parole di James L. Green

James Green ha dichiarato:

“Space 11 rappresenta una piattaforma ambiziosa e innovativa all’incrocio tra scienza e media. Non vedo l’ora di contribuire con la mia esperienza per aiutare ad allineare le iniziative dell’azienda con le realtà e le opportunità della moderna esplorazione spaziale”.

Le dichiarazioni di Andrea Iervolino

Andrea Iervolino, fondatore, presidente e Chief Inventor Officer di Space 1, ha dichiarato:

“Fin dall’inizio, la nostra visione è stata quella di fondere l’innovazione aerospaziale con l’ambizione cinematografica in modo non speculativo, ma scientificamente fondato. Portare una persona come James in Space 11 significa rafforzare le basi intellettuali e scientifiche di tutto ciò che costruiamo. I suoi decenni alla NASA garantiscono che i nostri progetti siano informati da conoscenze reali, consentendoci di trasformare idee visionarie in iniziative realizzabili”.

Il pensiero di Berth Ulrich

Bert Ulrich ha commentato:

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’ex capo scienziato della NASA Jim Green in Space 11 come consulente. La sua leadership nelle missioni su Marte e oltre. Insieme al suo lavoro a sostegno di film come The Martian e Project Hail Mary, apporta un livello essenziale di credibilità scientifica e autenticità ai nostri progetti”.

Tutte le informazioni su Space 11

Space 11 è una società statunitense che opera nel settore dei media spaziali e dello sport, fondata nel 2021 dal produttore cinematografico internazionale Andrea Iervolino.

La società è il primo studio di intrattenimento strutturalmente progettato per creare competizioni sportive, format televisivi, film ed eventi dal vivo concepiti specificamente per l’ambiente a gravità zero e gli ambienti planetari al di fuori della Terra. Space 11 non simula lo spazio, ma sviluppa e produce contenuti progettati per essere realizzati nello spazio o su altri pianeti.

Il suo obiettivo è la creazione di format interpretati da esseri umani in microgravità o su altre superfici planetarie, combinando la narrazione cinematografica, l’ingegneria aerospaziale e le capacità commerciali dei voli spaziali con equipaggio umano.

Operando all’incrocio tra media, sport, scienza e tecnologia spaziale avanzata, Space 11 collabora con astronauti, fornitori di servizi di lancio e ingegneri aerospaziali per garantire la fattibilità tecnica, la sicurezza e l’autenticità, trasformando lo spazio in un vero e proprio ambiente di produzione.