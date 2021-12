Tutto sul gioco Spider-Man 2 per Ps5

Spider-Man 2 per Ps5 quando esce? News su trama, prezzo e gameplay del gioco Insomniac con Peter Parker, Miles Morales e Venom.

Spider-Man 2 per Ps5 uscita

Durante il PlayStation Showcase di settembre 2021 è stato annunciato Marvel’s Spider-Man 2, il secondo capitolo (terzo se si conta anche il titolo di Miles Morales) di Insomniac Games, in arrivo per Ps5. Ma prima di parlare in dettaglio del gioco, sappiamo già quando esce?

Nel corso dell’evento PlayStation è stato annunciato che il gioco non arriverà nel corso del 2022, ma bensì nel 2023. Inoltre Spider-Man 2 sarà un’esclusiva di PlayStation 5. Sony si prenderà quindi il suo tempo per realizzare questo gioco, in arrivo solamente sulla nuovissima console al momento introvabile.

Peter e Miles

Trama e gameplay

Marvel’s Spider-Man 2 continuerà dopo gli eventi dello spin-off dedicato a Miles Morales, infatti il ragazzo di Harlem sarà protagonista del gioco assieme a Peter Parker. Non è chiaro se il gameplay preveda alternerà dei due, anche se questo sembra anticiparci il primo trailer. Lo stile sarà sempre quello di un open world action/adventure limitato dentro i confini di Manhattan. Il villain di Spider-Man 2 per Ps5 sarà Venom, del quale vediamo una prima immagine proprio nel teaser, mentre si appresta a conoscere i due Uomini Ragno.

Prezzo Spider-Man 2

Venom

Sappiamo già quanto costa Spider-Man 2 per PlayStation 5? Al momento è presto per conoscere un prezzo del gioco, anche se questo potrebbe aggirarsi sugli 80 euro, se non di più. Lo scopriremo solo più avanti, quando saranno attivati i pre-order.

Trailer

Di seguito trovate il trailer ufficiale di Spider-Man 2 per PlayStation 5.

Anche voi non vedete l’ora che questo gioco esca? Purtroppo l’attesa sarà ancora lunga, e solo chi avrà una Ps5 potrà divertirsi a scoprire questo allettante titolo. Peter Parker e Miles Morales uniranno le loro forze e le loro differenti esperienze per contrastare un nemico già noto ai fan dei film e dei fumetti Marvel, Venom.

PC Professionale © riproduzione riservata.