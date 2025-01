News

Nicolo Figini | 31 Dicembre 2024

Spotify

Qualcuno ha trovato alcuni contenuti ‘a luci rosse‘ all’interno dei risultati di ricerca di Spotify. Ecco tutto quello che sta accadendo nelle ultime ore.

Contenuti espliciti su Spotify

Nonostante l’anno nuovo sia alle porte e tutti si stiano concentrando sul proprio Spotify Wrapped, per la piattaforma di streaming musicale non mancano le polemiche. Tra le più recenti che l’hanno colpita, infatti, possiamo menzionare l’accusa di aver riempito le playlist con musica creata tramite intelligenza artificiale.

In queste ore, come riporta anche il sito HDblog, su Reddit è spuntata un’immagine che ha preoccupato molto tutto il web. Pare che su Spotify sia stato trovato un video pornografico tra i risultati di ricerca di alcuni artisti famosi. Questa volta, a venire preso in considerazione è stato il rapper M.I.A.

Al momento il filmato ‘a luci rosse’ sembra essere sparito dalla circolazione ma gli utenti hanno cominciato a indagare più a fondo alla questione. Ed è proprio in quel momento che hanno rinvenuto non solo audio erotici ma anche veri e propri video dal contenuto esplicito.

I video, come dichiarato da Laura Batey, portavoce di Spotify, sono stati rimossi perché contro le politiche aziendali e l’etica della piattaforma streaming. Già qualche anno fa era accaduto un evento simile per quanto riguardava le copertine di alcuni album e la colpa è probabilmente da attribuire agli hacker.

Spotify mette anche a disposizione un sito web per segnalare tutto ciò che di inappropriato si noti sull’app. In questo modo si mira ad aumentare la sicurezza e diminuire, provando ad annullare, tali atti. Vedremo solo con il tempo se tutto ciò avrà effetto oppure se occorrerà adottare delle misure più rigide. Vi terremo informati, come al solito, con tutte le news del caso.