Martina Pedretti | 23 Febbraio 2023

Spotify lancia la funzione DJ: ecco di cosa si tratta

L’intelligenza artificiale è uno degli argomenti più caldi dell’ultimo anno, e ora anche Spotify ha annunciato che inizierà a usarla, trasformandola in un DJ che crea playlist personalizzate per i suoi utenti.

Infatti è in arrivo una nuova funzione che Spotify definisce “un DJ AI nelle vostre tasche, che conosce voi e i vostri gusti così bene da scegliere cosa riprodurre al posto vostro”.

Per il momento la novità è in arrivo per gli utenti premium in USA e Canada, quindi dovremo aspettare per provarla in Italia. Possiamo però ipotizzare che, se lo strumento funzionerà nel Nord America, questo arriverà presto anche in Europa. Il nuovo DJ AI di Spotify conosce i singoli utenti davvero così bene? Lo scopriremo prossimamente.

“Questa funzione, lanciata per la prima volta in versione beta, offrirà una scaletta musicale curata insieme a commenti sui brani e sugli artisti che pensiamo ti piaceranno con una voce incredibilmente realistica“, si legge sul sito.

Ma come funziona il DJ di Spotify? La funzione crea una playlist infinita, che include brani che ci piacciono, dalla musica più recente, ma riproponendo anche vecchi preferiti, facendo forse riemergere canzoni non ascolti da anni. Il DJ poi esamina ciò che potrebbe piacerci, aggiornando costantemente la scaletta in base al feedback, che è una parte fondamentale.

Per trovare la funzione DJ, bisogna andare sulla Home del Feed nell’app mobile Spotify di device iOS o Android. Qui bisogna toccare Riproduci sulla scheda DJ. E poi sarà Spotify a fare il resto!

Il DJ offrirà una playlist insieme a un breve commento sulle canzoni e sugli artisti, scelti apposta per te. Se qualcosa non ti piace basta premere il pulsante DJ in basso a destra per passare a un genere, artista o stato d’animo diverso.

Ecco il video di presentazione:

Introducing DJ ✨ An entirely new way to play your @Spotify, powered by AI. Now rolling out to Premium users in the U.S. and Canada. Head to Spotify now to meet your DJ. pic.twitter.com/sbQr8JrrmF — Spotify News (@SpotifyNews) February 22, 2023

Oltre a fare una selezioni di brani musicali, il DJ di Spotify farà proprio il lavoro di vocalist, parlando direttamente all’utente, chiamandolo anche per nome. Questo grazie alla tecnologia vocale sviluppata da Sonantic AI, una startup acquisita da Spotify, e alla tecnologia generativa di OpenAI.

Emily Galloway, responsabile del design del prodotto per la personalizzazione di Spotify, ha chiarito: “Il parere su ciascun artista è simile, l’ordine in cui gli utenti ricevono i commenti del DJ è unico e basato sulle abitudini di ascolto di ciascun utente“.

La voce del DJ di Spotify per il lancio in Nord America è quella di Xavier “X” Jernigan, storica voce della piattaforma streaming.