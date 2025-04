News

Martina Pedretti | 16 Aprile 2025

Spotify

Oggi 16 aprile Spotify è in down: cosa succede e perché non funziona l’app di musica in Italia e in tutto il mondo

Spotify non funziona oggi 16 aprile: down in tutto il mondo

Spotify down in gran parte dell’Italia e del mondo oggi 16 aprile 2025. A partire dalle 14.30 circa l’app di musica ha iniziato a non funzionare. Sono arrivate segnalazioni da tutto il paese, in merito al fatto che su Spotify non si riescono a riprodurre brani e che la piattaforma carica all’infinito.

Anche il sito Downdetector ha confermato le segnalazioni degli utenti. Si tratta di una piattaforma che monitora i malfunzionamenti di app, social network, e altro. Sembra quindi che oggi 16 aprile Spotify non funziona. Le segnalazioni in merito al malfunzionamento di Spotify continuano ad aumentare. Il disservizio si è registrato già in Italia e nel mondo.

La maggior parte delle segnalazioni riguarda l’app per smartphone, ma un numero significativo di utenti riscontra problemi anche con il web player. Spotify ha già riconosciuto i problemi sul suo account social Spotify Status e afferma di star ancora “verificando la situazione“.

Come ogni volta, gli utenti hanno cercato di capire se il problema fosse della loro connessione o se fosse più su larga scala. Su Twitter infatti, dove ci si reca per capire se Spotify sono in down, hanno dominato in pochi minuti l’hashtag #Spotifydown. Centinaia di utenti si sono rivolti al cinguettante social per ottenere risposte, e comprendere che non si trattava di un problema personale. Twitter funziona anche come valvola di sfogo per tutti quegli utenti che hanno notato che Spotify non funziona sul loro dispositivo.

Quando tornerà a funzionare Spotify? Ora non resta che aspettare e controllare il profilo di Spotify Status per capire quando il servizio tornerà attivo e cosa è successo. L’ultimo aggiornamento spiega:

“Siamo a conoscenza dell’interruzione e stiamo lavorando per risolverla il prima possibile. Le segnalazioni di un attacco di sicurezza sono false.”

Vi eravate accorti che Spotify è in down? Anche a voi non funziona?