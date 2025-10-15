Spotify lancia gli account gestiti dai genitori per i bambini

News

Martina Pedretti | 15 Ottobre 2025

Spotify introduce gli account gestiti dai genitori: più controllo e sicurezza per i bambini

Spotify fa un passo importante verso la sicurezza digitale dei più piccoli. La piattaforma di streaming musicale ha annunciato il lancio ufficiale degli Account Gestiti, una nuova funzionalità pensata per permettere ai genitori di creare e supervisionare profili dedicati ai propri figli, offrendo un’esperienza d’ascolto sicura e su misura.

Dopo una fase di test avviata nel 2024, la funzione è ora disponibile in diversi Paesi, tra cui USA, Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Francia e Paesi Bassi. Ma anche gli utenti di Italia, Spagna, Portogallo, Svezia, Brasile, Messico e Argentina possono già usufruirne, come confermato da Spotify.

Gli Account Gestiti sono una novità riservata agli abbonati del piano Spotify Premium Family. Consentono di creare un profilo separato per i bambini sotto i 13 anni, controllato dai genitori. Ciò significa che la musica ascoltata dai figli non influenzerà gli algoritmi personalizzati del profilo principale e non comparirà nei riepiloghi annuali di Spotify Wrapped.

Ogni bambino potrà aggiungere i propri brani preferiti, creare playlist e ricevere suggerimenti musicali personalizzati, ma all’interno di un ambiente sicuro e supervisionato.

Con questa funzione, i genitori possono decidere quali contenuti rendere accessibili. Si possono bloccare canzoni o artisti specifici, disattivare i video musicali, i visual loop (Canvas) o i contenuti etichettati come espliciti.

Inoltre, Spotify limita alcune funzioni social o interattive — come i messaggi o la condivisione — per evitare che i minori entrino in contatto con contenuti o utenti non appropriati.

Creare un profilo per i propri figli è semplice. Infatti basta accedere al proprio account Family Plan e selezionare “Aggiungi un membro”. Dopodiché è necessario scegliere l’opzione “Aggiungi un ascoltatore di età inferiore a 13 anni” e seguire le istruzioni. Da lì, il genitore potrà personalizzare le impostazioni di ascolto in base all’età e alle preferenze del bambino.

Il lancio globale degli Account Gestiti si inserisce in un più ampio movimento che vede le grandi aziende tech impegnate a offrire strumenti di controllo parentale più efficaci, in risposta alle crescenti richieste di tutela dei minori online.

Spotify, con questa nuova funzione, offre alle famiglie un equilibrio perfetto. Si unisce la libertà di esplorare la musica e la serenità per i genitori che desiderano garantire un’esperienza sicura e adatta all’età dei propri figli.