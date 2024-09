Spotify lancia Daylist_ cos'è e come funziona

News

Martina Pedretti | 4 Settembre 2024

Spotify

Su Spotify arriva Daylist

Spotify ha recentemente ampliato il lancio globale di Daylist, una playlist dinamica e personalizzata che si adatta alle abitudini di ascolto degli utenti durante l’intero arco della giornata.

Questa novità, disponibile sia per gli utenti free che per quelli premium, è stata inizialmente introdotta nei mercati di lingua inglese a partire da settembre dell’anno scorso e ha raggiunto 65 paesi a marzo. Con l’aggiunta del supporto per 14 nuove lingue, Daylist è ora accessibile in tutti i mercati in cui la piattaforma opera, tra cui l’Italia.

La particolarità di Daylist risiede nella sua capacità di evolversi in tempo reale. Infatti riflette i cambiamenti nelle preferenze musicali degli utenti a seconda delle diverse fasi della giornata. Basata su un’analisi dei “microgeneri e delle nicchie musicali” che ogni utente tende ad ascoltare in determinati momenti, la playlist si aggiorna continuamente per offrire una selezione musicale che rispecchi l’umore e le attività dell’utente, dalla mattina alla sera. Anche l’aspetto grafico di Daylist cambia durante il giorno, adattandosi al contesto per fornire un’esperienza ancora più immersiva e personalizzata.

L’espansione linguistica ha reso Daylist disponibile in arabo, catalano, francese (sia per il Canada che per la Francia), tedesco, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese (Brasile), spagnolo (sia per la Spagna che per il Messico) e turco. Questo permette a un numero sempre maggiore di utenti di accedere a questa funzione innovativa nella propria lingua.

Per scoprire la propria Daylist, gli utenti possono accedere alla sezione “Creato per te” nell’app Spotify o utilizzare un link specifico quando navigano da web. Oltre a poter salvare le playlist create attraverso un semplice menu, Daylist offre strumenti di condivisione pensati per i social media. Gli utenti possono condividere la propria Daylist con screenshot, sticker personalizzati e card di condivisione modificabili.

Per salvare la playlist personalizzata basta cliccare su “Aggiungi alla Playlist” e poi “Nuova Playlist”.