Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

Qui la guida completa per attivare Spotify Premium Student. Ecco come poter usufruire di questo servizio e quanto cosa

Se siete degli studenti e amanti di musica non potete fare a meno di Spotify Premium Student. In questa guida vi spieghiamo come attivare il servizio passo passo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Come attivare Spotify Premium Student

Se non avete ancora l’app sul vostro dispositivo vi basterà invece andare su Google Play Store o su Apple Store e scaricarla. Poi seguire tutta la procedura, registrando il vostro account fino all’utilizzo.

Ammesso, invece, che abbiate scaricato ancora Spotify sul vostro dispositivo dovrete svolgere i seguenti passaggi:

Collegarvi sul sito web;

Dopo aver inserito le credenziali, aprite la pagina dedicata a Spotify Premium Student CLICCANDO QUI;

Fatto questo pigiate su “Passa a Premium“.

A questo punto Spotify verificherà l’iscrizione a un istituto o Università accreditata. Fare tap su avanti e inserire tutti i dati: dal nome e cognome al nome della scuola/università e così via. Tutte informazioni utili che serviranno per portare a buon fine l’iscrizione.

Per completare il tutto si deve caricare poi un documento scolastico (che sia il libretto, l’orario o la ricevuta delle tasse). La cosa importante è che sia presente il nome e cognome dello studente, ma anche quello di scuola / università e la data d’iscrizione.

Basterà qualche minuto e SheerID controllerà tutti i dati e potrete così sottoscrivere l’abbonamento a Spotify Premium Student.

I requisiti

Tra i requisiti per poter attivare Premium Student (che ha una durata di quattro anni):

Si dev’essere iscritti a un’università accreditata;

Avere almeno 18 anni d’età;

Utilizzare un dispositivo compatibile.

Quanto costa Spotify Premium Student

Completati questi passaggi avrete la prova gratuita di un mese di Spotify Premium Student (se non avete ancora provato Premium). A seguire l’abbonamento sia aggiornerà in automatico per un costo di 4,99 Euro mensili.

Concluso il periodo di 12 mesi si passerà a Premium Individual (costa 9,99 Euro ma potrete rinnovare lo stato di studente rinnovando la versione Student. Quando lo riterrete opportuno, in qualsiasi istante, potrete annullare l’abbonamento.

Tra i vantaggi di Spotify Premium Student c’è la musica senza pubblicità e la possibilità di ascoltarla offline. La qualità del suono è ottima e si può accedere a tutti i contenuti.