1 Spotify Wrapped 2021 Italia

Come ogni anno è arrivata la classifica Spotify Wrapped, che raccoglie gli artisti, gli album, le canzoni e i podcast che hanno segnato il 2021 in Italia. Sangiovanni ha trionfato, così come Blanco, Sfera Ebbasta e tanti altri.

Scopriamo chi ha dominato lo Spotify Wrapped 2021 in Italia!

Artisti uomini più ascoltati in Italia

Lo Spotify Wrapped 2021 parte con la lista degli artisti uomini più ascoltati in Italia, che è dominata da Sfera Ebbasta, seguito da Blanco e Rkomi.

Anche i Maneskin sono inclusi in questa classifica.

1. Sfera Ebbasta

2. BLANCO

3. Rkomi

4. Guè

5. Capo Plaza

6. Salmo

7. Marracash

8. Måneskin

9. Ernia

10. Tha Supreme