Star Wars Celebration 2023: quando e dove si terrà

Tutto sulla Star Wars Celebration 2023, che torna in Europa: quando e dove si terrà il prossimo evento della Lucasfilm.

Indice dei contenuti Dove

Quando

Cos'è

Dove sarà la Star Wars Celebration 2023

In California si è da poco tenuta l’edizione di quest’anno della Star Wars Celebration, ed è stato svelato che quella del 2023 si svolgerà a Londra. L’annuncio è stato fatto dopo la conclusione della cerimonia, e prevede un ritorno nel Vecchio Continente di questo evento per gli amanti della saga di Guerre Stellari. Se vi state chiedendo quindi dove sarà, la risposta è presto detta. Precisamente il luogo scelto è l’Excel Center della capitale inglese.

Così gli appassionati europei di Star Wars visto che la Star Wars Celebration 2023 si terrà in Europa, precisamente nel Regno Unito, a Londra. Sebbene si possa entrare nel paese solamente muniti di passaporto, sicuramente è un viaggio più affrontabile per i fan situati in Europa, piuttosto che viaggiare fino negli USA.

In precedenza a Londra si erano già svolte le Star Wars Celebration del 2007 e del 2016.

Quando sarà la Star Wars Celebration 2023

Il profilo Twitter di Star Wars ha pubblicato un post con il logo dell’edizione del prossimo anno, svelando anche quando si terrà l’evento. La Star Wars Celebration 2023 si svolgerà infatti il 7 e il 10 aprile. Queste le giornate di primavera scelte per celebrare questa storica saga, che l’anno a venire si espanderà con titoli su Disney+ come Ahsoka, The Mandalorian 3, Skeleton Crew e tante altre novità annunciate.

Ecco il post con l’annuncio della cerimonia del 2023:

Let's do it again next year. #StarWarsCelebration returns to Europe in 2023. pic.twitter.com/XQ5JLuDDuz — Star Wars (@starwars) May 29, 2022

Cos’è la Star Wars Celebration

La Star Wars Celebration è un evento per i fan di Guerre Stellari, lanciato per la prima volta da Lucasfilm nel 1999. In quell’occasione si tenne a Denver, in Colorado, con l’obiettivo di promuovere l’uscita di Star Wars: La Minaccia Fantasma.

Successivamente lo stesso evento si è tenuto nel 2002 e nel 2005 per lanciare i nuovi film della trilogia prequel, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Un’altra cerimonia si è poi tenuta per celebrare il trentesimo anniversario del primo film della saga. Col passare degli anni poi le Star Wars Celebration sono diventate una specie di Comic Con monotematico, dove presentare nuovi progetti e iniziative legate al franchise di Star Wars, e di altri titoli della Lucasfilm (vedi Indiana Jones).

PC Professionale © riproduzione riservata.