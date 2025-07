Stop alle chiamate spam moleste dal 19 agosto: cosa cambia

News

Martina Pedretti | 30 Giugno 2025

Stop alle chiamate moleste: dal 19 agosto parte la stretta sul telemarketing selvaggio

A partire dal 19 agosto, scatta in Italia una nuova fase della lotta contro le telefonate moleste: una stretta concreta contro il telemarketing selvaggio e lo spoofing, la tecnica con cui i truffatori mascherano i numeri da cui chiamano. Dopo anni di tentativi poco efficaci — come il Registro delle opposizioni e il Codice di condotta del telemarketing, risultati in gran parte fallimentari — entra in vigore un piano più deciso, promosso dall’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), in collaborazione con gli operatori telefonici.

Come funzionerà la nuova difesa anti-spam

La novità più rilevante riguarda l’attivazione, da parte degli operatori, di filtri anti-spoofing: sistemi intelligenti capaci di rilevare in tempo reale le chiamate che simulano un numero italiano ma in realtà partono dall’estero. Saranno bloccate le chiamate internazionali che fingono di provenire da numeri fissi italiani (come quelli con prefissi 02 o 06) e, a partire dal 19 novembre, anche quelle che usano falsi numeri mobili.

Il sistema sarà completamente integrato nella rete: nessuna app da installare, nessuna impostazione da modificare. Gli utenti non dovranno fare nulla: i blocchi avverranno direttamente durante il passaggio della chiamata da un operatore internazionale a quello italiano.

Il fenomeno dello spoofing è diventato una vera piaga. Chiamate apparentemente innocue, magari da numeri simili a quelli di casa o della propria città, si rivelano poi essere veri e propri tentativi di truffa, promozioni aggressive o offerte commerciali mai richieste. Spesso questi contatti arrivano da sistemi automatizzati o da call center esteri, sfruttando tecniche sofisticate per aggirare i controlli e disorientare l’utente.

Secondo Simone Baldelli, deputato di Forza Italia e promotore della legge che ha spinto per questa regolamentazione, si tratta di un comportamento “odioso, aggressivo e scorretto”, che ha portato milioni di cittadini all’esasperazione.

Un cambiamento in due fasi

19 agosto 2025 : scatterà il blocco delle chiamate dall’estero che mascherano numeri fissi italiani.

: scatterà il che mascherano numeri fissi italiani. 19 novembre 2025: sarà la volta dei numeri mobili falsificati, più difficili da gestire a causa della maggiore complessità tecnica e della necessità di non bloccare chiamate legittime.

La regolamentazione impone agli operatori che gestiscono il traffico telefonico internazionale in ingresso di effettuare controlli approfonditi, per evitare che numeri manipolati riescano a raggiungere gli utenti finali.

Fine delle chiamate spam?

Sebbene non si possa parlare di soluzione definitiva, la speranza è concreta: la nuova normativa mira a colpire alla radice i meccanismi più abusati dai call center irregolari e dai truffatori, creando un ambiente più sicuro e meno invadente per gli utenti.

Dopo anni di promesse e soluzioni inefficaci, questa volta il cambiamento sembra strutturale. Non sarà la fine delle chiamate indesiderate, ma potrebbe essere l’inizio della fine.