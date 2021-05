Da qualche tempo circola la notizia che su Instagram è presente una storia che può bloccare gli iPhone di chi la visualizza. Sembra che questa dannosa schermata, condivisa sul social, se visualizzata, possa richiedere il riavvio del dispositivo. Tuttavia si tratta di un problema che non mette a grave rischio gli smartphone coinvolti. Infatti la Storia in sé non cancella i dati presenti sul device, o l’account Instagram, e non apre le porte a potenziali hacker.

Come specificato la pericolosa Storia di Instagram blocca gli iPhone per via di un bug che richiede agli utenti il riavvio del telefono. Questo malfunzionamento non deve quindi preoccupare gli utenti di Instagram, ma li potrebbe far spazientire. Infatti sono già tanti gli iscritti al social network che hanno dovuto riavviare i propri iPhone perché sono incappati nella Storia incriminata, condivisa da una persona seguita, che si è voluta divertire. Infatti diversi utenti stanno diffondendo viralmente la Storia in questione, cercando di ingannare i propri contatti.

Qual è la Storia Instagram che blocca gli iPhone

Ma da dove arriva questa Storia Instagram che blocca gli iPhone? La Storia nasce da un account che l’ha inserita nelle sue in evidenza, ovvero Pgtalal. Sui dispositivi Android e da desktop, questa si presenta come un’immagine bianca, con al centro un testo in arabo, il cui significato è “guarda la storia seguente”. Visualizzando questa Storia di Instagram da iPhone invece, il contenuto stesso blocca il dispositivo, costringendo gli ignari utenti a riavviarlo con una procedura d’emergenza. Nonostante il fastidio provocato da questa Storia, è ormai diffuso il trend di condividerla sui social per infastidire gli utenti. Tra le tante trovate, sul web circola un video che include la Storia, invitando a visualizzarla per verificare se il proprio iPhone è originale. Chiaramente si tratta di una truffa, che però gioca sulla curiosità degli utenti iOS.

La storia che blocca gli iPhone

Come già chiarito non si tratta di una Storia dannosa per gli iPhone, dato che non elimina niente dal dispositivo. Non è chiaro quale sia il motivo che causa il blocco dei device iOS, tant’è che pare essere un semplice bug. Questo errore infatti blocca la gestione delle risorse di calcolo degli iPhone, e richiede un riavvio tempestivo. Tra le ipotesi nate sul web, c’è chi sostiene che la Storia sia modificata con determinati adesivi amplificati di dimensione. In questo modo sarebbero invisibili, ma bloccherebbero la funzione di iOS che permette di animare gli sticker nel momento in cui ruotano passando alla storia successiva.

Non ci sono modi particolari per proteggersi dalla Storia di Instagram che blocca gli iPhone. La cosa fondamentale è di non fidarsi di eventuali test per verificare l’autenticità del proprio dispositivo, qualora fossero propositi da account che non siano Apple. Chi invece dovesse per sbaglio incappare in questa strana Storia non si deve allarmare. Per riavviare il proprio iPhone basterà sfruttare la procedura di emergenza. Se si possiede da un iPhone 8 in avanti questa si attiva premendo velocemente il tasto per alzare il volume, e premendo rapidamente su quello per abbassarlo. Successivamente si deve premere a lungo il tasto laterale fino a quando non appare il logo Apple.

PCProfessionale © riproduzione riservata.