Stray è un nuovo gioco per gli amanti dei gatti, ambientato in una decadente città cibernetica: news su uscita e gameplay del titolo per Ps4, Ps5 e PC.

Cos’è Stray

Stray è un gioco di avventura sviluppato da BlueTwelve Studio e pubblicato da Annapurna Interactive. Precedentemente noto come HK_Project, il gioco segue la storia di un gatto randagio che si ritrova in un mondo popolato da robot e si avventura per tornare dalla sua famiglia.

Stray è sviluppato da BlueTwelve Studio, un piccolo team originario del sud della Francia e composto principalmente da gatti con un gruppetto di umani al seguito.

Stray gioco uscita

Ma quando esce Stray? Il gioco è previsto per il rilascio all’inizio del 2022 per Microsoft Windows, PlayStation 4 e PlayStation 5. Queste le tre piattaforme su cui debutterà il titolo indie. Non appena avremo informazioni certe circa la data di uscita, vi aggiorneremo.

Stray trama

Il titolo è un gioco di avventura in terza persona. Ha elementi open world, con particolare attenzione all’atmosfera, all’esplorazione e all’arte. Il giocatore di Stray controlla un gatto randagio che si trova in un mondo di robot e che deve tornare dalla sua famiglia. Per procedere con il gameplay è necessario risolvere enigmi, inclusi ostacoli in movimento e piattaforme. Il giocatore è accompagnato da un compagno drone di nome B12, che può assistere traducendo la lingua dei robot e conservando oggetti trovati in tutto il mondo. Uno dei nemici del gioco sono gli Zurk, che attaccheranno il giocatore in sciami feroci.

Perso, solo e separato dalla famiglia, un gatto randagio deve risolvere un antico mistero per fuggire da una città cibernetica ormai dimenticata e trovare la strada di casa.

Stray è un’avventura in terza persona con protagonista un gatto, ambientata nei dettagliati vicoli illuminati al neon di una decadente città cibernetica e nel suo ventre più oscuro. Osserva il mondo dagli occhi di un gatto randagio e interagisci con l’ambiente in modi giocosi.

Trailer video

Per farvi un’idea completa di Stray, è stato pubblicato un trailer dedicato al gioco. Nel video è possibile vedere la prospettiva del gameplay, che mostra il gatto in terza persona, protagonista di questo titolo innovativo e particolarmente atteso.

