Andrea Sanna | 11 Ottobre 2023

Stop e multe per streaming illegale

Lo streaming illegale è una delle piaghe online più combattute e diffuse nel nostro Paese e non solo. E ora ci sono delle importanti novità come riportato anche da Calcio e Finanza. Mentre si avvicina il giorno in cui verranno assegnati i diritti TV della Serie A di calcio, giungono indicazioni anche sul fenomeno della pirateria.

In base a quanto trapelato a partire da novembre, quindi tra alcune settimane, sarà attiva la nuova piattaforma AGCOM. Questa avrà l’unico obiettivo di bloccare (nell’arco di 30 minuti totali) quei siti web che trasmettono le partite di Serie A con lo streaming illegale. Pensate che nel giro di un solo anno utilizzare piattaforme non idonee “vanta” uno spreco di ben 1,7 miliardi di Euro e ha un impatto su 10 mila posti di lavoro circa.

Per questo motivo, come vi abbiamo accennato già in diverse occasioni, le autorità competenti hanno deciso di metterci un freno e attuare una vera e propria stretta per fronteggiare lo streaming illegale.

La normativa che entra in vigore ha ricevuto il via libera e prevede delle multe più salate per chi trasmette non curante delle partite in un modo non adeguato. Si parla di 3 anni di carcere. Ma non solo. Previste anche delle sanzioni fino a 5 mila Euro per gli utenti che fruiscono di tali abbonamenti.

Il commissario AGCOM Laura Aria ha affermato: “La strada è stata tanta se solo ci ricordiamo di come fu accolto il regolamento Agcom di dieci anni fa”.

Durante la prima giornata di campionato hanno identificato circa 100 siti che trasmettevano via IPTV con la piattaforma non attiva. Dunque non c’è stato modo di bloccarli.

Non sappiamo se questa modalità verrà applicata anche per i siti pirata che trasmettono anche film e serie TV. Ma non è escluso che possano arrivare presto delle sanzioni. Intanto il vento sta cambiando e presto lo streaming illegale dovrebbe calare vertiginosamente o almeno è quello che ci si augura.