Strong Google TV, quando l’accesso è senza limitazioni

Redazione | 20 Novembre 2025

Il brand del Gruppo Skyworth offre una ricca gamma di soluzione con cui accedere, da qualsiasi Tv o monitor, alle principali piattaforme di streaming e a centinaia di migliaia di app, film, giochi e contenuti dell’ecosistema ufficiale Google, in totale libertà e con la massima compatibilità

Accesso immediato e con estrema facilità

In un mercato in continua evoluzione, Strong conferma la scelta di offrire dispositivi certificati Google TV che garantiscono, da qualsiasi Tv o monitor, l’accesso illimitato e con la massima compatibilità, al vastissimo carnet on demand del Google Play Store.

Tutti i dispositivi Strong Google TV sono certificati Google: gli utenti hanno quindi solo l’imbarazzo della scelta all’interno di un ecosistema che permette l’accesso alle principali piattaforme streaming e conta oltre 400 mila film e programmi, l’intera gamma di applicazioni del Google Play Store (incluso YouTube, Google Stadia, Google Drive, Google Foto e Maps) e migliaia di giochi e molto altro. A ciò si unisce un’interfaccia che suggerisce contenuti in base alle preferenze e la funzione Google Assistant che consente di controllare il dispositivo con comandi vocali e di trasmettere contenuti da smartphone o tablet.

Libertà infinita nel palmo della mano

Strong propone due soluzioni stick che rappresentano la porta d’accesso più semplice e immediata all’universo Google TV:

LEAP-AIR: TV Stick 4K UHD

Il Google TV stick LEAP-AIR trasforma qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV di ultima generazione con accesso diretto e completo al Google Play Store: tantissime applicazioni, giochi, servizi di streaming e contenuti, senza alcuna restrizione. Gli utenti possono godersi i propri film e programmi preferiti da Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e qualsiasi altra piattaforma disponibile sul Play Store. Il dispositivo include risoluzione 4K UHD, decodifica H.265, Wi-Fi Dual Band, funzionalità Google Cast e il supporto completo di Google Assistant per il controllo vocale. Il tutto in un dispositivo che sta nel palmo di una mano, per portare il massimo dell’intrattenimento ovunque si vada.

LEAP-UNA: TV Stick Android 11

Per chi cerca una soluzione più accessibile senza rinunciare alla ricchezza dello store digitale Google, Strong propone LEAP-UNA. Questa stick compatta, alimentata da Android TV 11, assicura streaming senza interruzioni grazie al Wi-Fi 5 e immagini di qualità. La facilità di configurazione e le dimensioni contenute, la rendono perfetta per essere portata ovunque.

Per chi cerca una soluzione più accessibile senza rinunciare alla ricchezza dello store digitale Google, Strong propone LEAP-UNA. Questa stick compatta, alimentata da Android TV 11, assicura streaming senza interruzioni grazie al Wi-Fi 5 e immagini di qualità. La facilità di configurazione e le dimensioni contenute, la rendono perfetta per essere portata ovunque.

Tante soluzioni per stare al passo

Oltre alle due stick, Strong offre una proposta Google TV articolata su più form factor e dalle diverse funzionalità, per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti:

LEAP-S3 PRO: 4K UHD Streaming TV Box

Il top di gamma Strong è rivolto a chi non accetta compromessi: box compatto dalle linee eleganti che trasforma qualsiasi TV in una Smart TV premium. Con 32 GB di memoria flash, risoluzione 4K UHD, decodifica H.265, Wi-Fi 6 e Google Cast, il Leap S3 Pro garantisce uno streaming ultra definito. Completano questo prodotto il Dolby Vision-Atmos per un’esperienza audiovisiva coinvolgente e la funzione Google Assistant, mentre le porte USB A/C, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 ed Ethernet offrono una connettività senza pari.