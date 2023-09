News

Martina Pedretti | 25 Settembre 2023

Facebook annuncia i profili personali multipli

Meta consentirà da ora agli utenti di Facebook di creare più profili personali e di passare da uno all’altro senza disconnettersi e riconnettersi. Ma di cosa si tratta per la precisione, e come funzionano?

Dal blog di Meta è stato annunciato che sono in arrivo i profili personali multipli. Ecco cosa si legge

“Che tu sia nuovo su Facebook o un utente di lunga data, potresti voler mantenere separate le tue relazioni personali e professionali, oppure potresti voler mantenere un profilo legato a una comunità di cui fai parte e un altro profilo solo per gli amici. La creazione di più profili personali ti consente di organizzare facilmente con chi condividi e quali contenuti vedi per le varie parti della tua vita. Pensa a un profilo per la scena gastronomica che ami e a un altro per stare al passo con i tuoi amici e la tua famiglia“.

Da ora si potranno quindi avere fino a quattro profili personali Facebook aggiuntivi. Per passare dall’uno all’altro basterà andare sul menu accessibile dall’immagine del profilo in basso a destra nella barra degli strumenti. Tuttavia, i profili aggiuntivi presentano alcune limitazioni all’avvio; l’app Messenger non li supporterà e funzionalità come Facebook Dating, Facebook Marketplace e la modalità professionale non saranno accessibili.

Meta ha affermato di aver sperimentato la funzionalità nell’ultimo anno e che dai suoi test è emerso un forte interesse per la novità. Il post sul blog dell’azienda afferma che i profili extra non possono essere usati per impersonare nessun altro. Inoltre devono aderire agli standard della community di Facebook e quindi non potranno essere dei fake di altre persone.

La funzionalità è disponibile a livello globale e proprio in questi giorni è in fase di distribuzione.