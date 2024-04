News

Martina Pedretti | 8 Aprile 2024

Instagram

Attiva Notifiche: Instagram accoglie un nuovo adesivo per i creator

Instagram ha aggiunto il nuovo adesivo Attiva Notifiche, come strumento per aiutare i creator a tenere informati i follower su quando pubblicano nuovi contenuti nell’app. Scopriamo subito come funziona e come usarlo.

Utilizzando il nuovo adesivo Attiva Notifiche, i creator potranno chiedere al proprio pubblico di impostare un promemoria per assicurarsi di vedere i loro prossimi post su Instagram.

Come si usa? Per trovare lo sticker basta creare una storia e accedere alla libreria degli adesivi. Qui ci sarà anche il nuovissimo Attiva Notifiche, colorato di azzurro. Una volta selezionato, lo si potrà inserire nella Storia, cambiando il colore e spostandolo a piacimento.

Quando la Storia viene poi pubblicata, i follower possono toccare l’adesivo di notifica, e potranno scegliere per quali elementi ricevere notifiche. Questo è sicuramente un buon modo per contrastare l’algoritmo che non sempre tiene aggiornato il proprio pubblico sulle novità pubblicate.

Il CEO Adam Mosseri ha specificato: ″Nessuno raggiunge tutti i propri follower quando pubblica, principalmente per due motivi. Primo, molti dei tuoi follower non apriranno l’app quel giorno e, secondo, coloro che accedono hanno molti più post da vedere di quanto hanno tempo da spendere e non scorrono abbastanza in basso per arrivare a ogni post“.

Dato che non tutti i follower riceveranno gli aggiornamenti, lo strumento Attiva Notifiche fornisce un mezzo per massimizzare la portata dei propri post. I follower potranno infatti attivare avvisi per tipi di contenuto specifici.

Un modo per vedere sempre i post degli account che più preferiamo, è anche quello di aggiungerli ai Preferiti di Instagram. L’app infatti consente di selezionare fino a 50 account che avranno priorità di visualizzazione nel nostro feed.

Cosa ne pensate dell’adesivo Attiva Notifiche su Instagram?