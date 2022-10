Netflix lancia il nuovo abbonamento Base con pubblicità

Netflix ha annunciato ufficialmente il lancio del suo nuovo abbonamento Base con pubblicità, un piano più economico con interruzioni pubblicitarie. Ma quanto costa questa novità?

Coloro che sceglieranno di abbonarsi a Base con pubblicità dovranno pagare solamente 5,49 euro al mese in Italia. Da quando sarà disponibile questo nuovo abbonamento? Per gli italiani ci sarà la possibilità di sottoscriverlo a partire dal 3 novembre 2022 alle ore 17.00. Oltre all’Italia sarà utilizzabile in altri 11 paesi: Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e USA.

Invece per chi non vorrà iscriversi a questo nuovo abbonamento, non cambierà assolutamente nulla. Infatti Netflix promette che i piani attuali rimarranno tali, in quanto Base con pubblicità si aggiunge ai già presenti Base, Standard e Premium, privi di pubblicità.

Quali sono le caratteristiche che offre l’abbonamento Netflix Base con pubblicità? Resta invariato l’accesso a un’ampia varietà di programmi TV e film, con la classica esperienza di visione personalizzata. Il servizio streaming inoltre sarà sempre disponibile su TV, dispositivi mobili e PC.

Passando invece alla qualità video, qualcosa cambia dato che gli abbonati vedranno i contenuti solo a 720p/HD (cosa che oltre a Base con pubblicità è già così per il piano Base). La presenza della pubblicità sarà concentrata su 4-5 minuti all’ora, momenti in cui ci saranno delle brevi interruzioni pubblicitarie. Su un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze. Inoltre non ci sarà la possibilità di scaricare titoli, con questo tipo di abbonamento.

Al momento del lancio le pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante le serie e i film.

La conferma è arrivata dal Chief Operating Officer di Netflix Greg Peters, durante una conferenza stampa via streaming.

