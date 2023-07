News

Martina Pedretti | 24 Luglio 2023

My Netflix è la nuova sezione personale dello streamer

Netflix ha lanciato una nuova funzionalità progettata per rendere ancora più personale l’esperienza sull’app. Arriva così My Netflix, una nuova sezione descritta come una “zona unica su misura per te”.

La scheda My Netflix sostituisce quella Download sull’app, dove gli utenti potevano già trovare e guardare i programmi TV e i film che avevano salvato per la visualizzazione offline.

My Netflix ora non solo propone i download degli utenti, ma anche un elenco di serie TV e film a cui hanno messo Mi Piace. Ci sono poi gli show e i film salvati ne La mia lista; i trailer che hanno guardato; i promemoria che hanno impostato per le prossime stagioni; l’elenco dei titoli che stanno guardando e cosa hanno guardato di recente.

La scheda My Netflix sarà disponibile sull’app iOS dello streamer a partire da lunedì 24 luglio e dovrebbe essere lanciata su Android all’inizio di agosto.

“Più si interagisce e si dice a Netflix ciò che piace, come ad esempio salvare più thriller d’azione come Extraction 2 ne La mia lista o mettere Mi Piace a ogni stagione di ‘Bridgerton’, più si vedranno novità nella scheda My Netflix“, ha scritto il product manager di Netflix Edith Chao in un post sul blog che annunciava la funzione.

Le app mobili di Netflix includono ancora la scheda Home, dove si può sfogliare il catalogo completo di serie TV e film, nonché visualizzare consigli, titoli di tendenza e altro.

Netflix per ora sta valutando se far approdare la novità sulle app Web e sulle smart TV, ma per ora non ci sono altre informazioni in merito.