Martina Pedretti | 27 Giugno 2023

Telegram

Le Storie sbarcano su Telegram

Telegram ha deciso di lanciare la sua versione delle Storie, il formato multimediale reso popolare da Snapchat e copiato da ogni app di social media esistente.

Il fondatore e CEO dell’app di chat, Pavel Durov, ha condiviso la notizia nel suo canale Telegram a giugno. “Per anni, i nostri utenti ci hanno chiesto di implementare le storie in Telegram. Più della metà di tutte le richieste di funzionalità che riceviamo sono relative alle storie“, ha scritto.

Secondo Durov, l’azienda inizialmente era contraria all’aggiunta della funzione in quanto le Storie sono “già ovunque”, ma ha cambiato idea e ha deciso di ascoltare i suoi utenti e lanciare Storie in “pieno stile Telegram“.

La versione di Telegram delle Storie include diverse funzioni. Sarà garantita la tutela della privacy degli utenti attraverso la possibilità di definire con precisione chi potrà visualizzare le diverse storie. Saranno disponibili diverse opzioni, come consentire a tutti, solo ai contatti selezionati, solo ad alcuni contatti specifici o a un elenco ristretto di amici intimi.

L’interfaccia utente sarà compatta e le Storie verranno posizionate in una sezione espandibile nella parte superiore dell’elenco delle chat. Questo permetterà di accedere facilmente senza occupare spazio delle chat o dei canali. Si potranno nascondere le storie pubblicate da qualsiasi contatto, spostandole nell’elenco “Nascosti” della sezione Contatti.

Oltre a fornire numerosi strumenti di modifica per foto e video, gli utenti avranno la possibilità di aggiungere didascalie alle storie, includere link e taggare altre persone.

L’app includerà il supporto per la doppia fotocamera, nelle Storie Telegram. Ciò permetterà agli utenti di pubblicare contemporaneamente foto e video ripresi sia dalla fotocamera anteriore che da quella posteriore.

Gli utenti potranno personalizzare la scadenza delle storie, potendo scegliere tra diverse opzioni come 6, 12, 24 o 48 ore. In alternativa, sarà possibile visualizzare le Storie in modo permanente sulla pagina del profilo, con impostazioni di privacy individuali per ciascuna di esse.

Ecco un video che riassume le novità:

Le storie renderanno i profili di Telegram più informativi e colorati, ha affermato Durov, mentre i canali beneficeranno di una maggiore visibilità, quando il social lancerà la possibilità di ripubblicare i messaggi del canale nelle Storie.

Le Storie di Telegram sono attualmente nella loro “ultima fase di test” e saranno disponibili all’inizio di luglio.