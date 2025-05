Su Threads si possono aggiungere più link al profilo

News

Martina Pedretti | 16 Maggio 2025

Threads

Threads ora consente di aggiungere più link al profilo

Dopo settimane di test, Threads – l’app di microblogging lanciata da Meta – ha finalmente introdotto una funzione molto attesa: la possibilità di aggiungere fino a cinque link alla biografia del proprio profilo. Una novità pensata per rendere la piattaforma ancora più interessante per creatori di contenuti, editori e professionisti che desiderano sfruttare il canale per aumentare la propria visibilità e generare traffico esterno.

Fino ad ora, Threads permetteva l’inserimento di un solo link nella sezione bio, limitando le possibilità per chi voleva promuovere più contenuti o canali (siti, newsletter, podcast, shop, ecc.). Con questo aggiornamento, gli utenti possono ora integrare fino a cinque link personalizzabili, visibili direttamente sotto la biografia.

Una funzionalità simile era stata già introdotta su Instagram nel 2023, diventando rapidamente uno strumento chiave per chi lavora nel mondo dei contenuti digitali. Ora anche Threads segue questa direzione, rendendo l’app un hub più completo per l’attività online.

Ma le novità non si fermano qui. Threads sta anche implementando strumenti di analisi dei link: gli utenti potranno vedere quanti clic ha ricevuto ogni link condiviso, sia nel profilo che nei singoli post. Questo tipo di insight permetterà ai creatori di capire meglio cosa funziona e ottimizzare le proprie strategie di condivisione.

A completare il pacchetto, arriva anche un riepilogo settimanale delle performance nella sezione Insights, che includerà:

Numero di post pubblicati

Visualizzazioni totali

Nuovi follower

Risposte ai post

Confronti con la settimana precedente

Oltre a questo, Meta introdurrà suggerimenti personalizzati per il coinvolgimento della community, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a crescere in modo più mirato e consapevole.