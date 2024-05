News

Martina Pedretti | 24 Maggio 2024

WhatsApp

WhatsApp sta testando nuove scorciatoie per reazioni e risposte nella schermata di visualizzazione dei media per Android

Nuove scorciatoie in arrivo su WhatsApp

WhatsApp sta lavorando a nuove aggiunte come una funzione di reazione ai media e scorciatoie di risposta per migliorare le interazioni sull’app. Le ultime modifiche sono state rintracciate aggiornamento beta, distribuito a pochi utenti tramite il programma Beta di Google Play.

Infatti la funzione di reazione dei media e le scorciatoie di risposta per gli utenti nella versione beta 2.24.11.16 di WhatsApp per Android. Questa novità consentirà agli utenti di ottenere una risposta immediata a determinati messaggi nella conversazione.

Allo stesso tempo, ci si potrà anche concentrare meglio sui contenuti multimediali come immagini, video o altro.

I beta tester di WhatsApp possono infatti utilizzare nuove scorciatoie nella schermata del visualizzatore multimediale mentre guardano le immagini, i video e le GIF ricevuti. Queste nuove funzione consentono agli utenti di rispondere o semplicemente reagire al messaggio direttamente dalla sezione visualizzatore senza tornare all’interfaccia di chat.

In questo modo è più facile interagire con i messaggi senza spostasi su più schermate per rispondere a un particolare testo o a contenuto. Finora, per reagire o rispondere a una foto, un video o una GIF su WhatsApp, bisognava per froza tornare alla chat e poi eseguire l’azione. Con queste nuove scorciatoie, si potrà invece restare direttamente nella schermata di visualizzazione del contenuto multimediale e interagire.

L’ultima funzionalità è attualmente disponibile per alcuni tester e non sappiamo quando sarà resa disponibile per il grande pubblico.