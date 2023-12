News

Martina Pedretti | 13 Dicembre 2023

Ora su WhatsApp si possono fissare i messaggi

WhatsApp sta lanciando una nuova funzione che consentirà di fissare un messaggio all’interno di una chat. Con questa novità si potranno mettere in evidenza e dare priorità a determinate parti della conversazione, come promemoria.

Come succede già su Telegram da tempo, nelle chat WhatsApp si potrà bloccare in cima un determinato messaggio. Questo rimarrà nella parte superiore della della conversazione anche mentre i membri scorrono i messaggi, così da rimanere in evidenza.

Si possono fissare i messaggi per 24 ore, 7 giorni o 30 giorni, o anche sondaggi, immagini, emoji, e video. La novità nasce come modo pratico per sottolineare l’importanza di eventi, orari, appuntamenti, scadenze e molto altro.

Ad esempio un gruppo sportivo potrebbe voler organizzare il prossimo giorno per fare una partita o un gruppo di lavoro avrebbe bisogno di fareun meeting. Avere un promemoria persistente nella parte superiore della chat potrebbe aiutare in questo senso.

I messaggi in evidenza su WhatsApp sono disponibili sia nelle chat individuali che nei gruppi. Gli amministratori delle chat di gruppo sono in grado di scegliere se tutti i membri possono pinnare una messaggio o solo alcuni.

Come si mette in evidenza un messaggio in una chat WhatsApp? Gli utenti che vogliono provare questa novità devono premere a lungo su un elemento della conversazione, quindi selezionare “Fissa” dal menu. Così facendo il messaggio o il media fissato si stabilizzerà in altro nella chat, per il periodo di tempo indicato.

Se la novità non è ancora disponibile sul vostro profilo WhatsApp, aggiornate l’app e attendete. La funzione è in fase di distribuzione al momento e arriverà a tutti gli utenti nel corso dei prossimi giorni.