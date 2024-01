Sui Canali WhatsApp sono in arrivo i sondaggi

News

Martina Pedretti | 15 Gennaio 2024

Presto su WhatsApp arriverà la funzione dei sondaggi anche per i Canali: come funzionano e come crearli sull’app

WhatsApp testa i sondaggi nei Canali

WhatsApp continua a rinnovarsi. Che si tratti di funzionalità come le Community, i Canali o della possibilità di condividere immagini e video ad alta risoluzione, l’app di chat cerca costantemente di migliorare. Ora, nei Canali è in arrivo una delle funzionalità di base, ovvero i sondaggi.

Da oltre due mesi l’azienda sta lavorando per portare i sondaggi sui Canali e ora stanno finalmente arrivando alla versione beta dell’app. Come riporta WABetanfo, alcuni beta tester sono riusciti a trovare l’opzione sondaggi all’interno dei Canali,. Come per la prima versione dei sondaggi sui Canali, l’opzione appare nella pagina degli allegati alla chat (icona a forma di graffetta). Tuttavia, questa volta l’icona dei sondaggi sembra essere di un colore diverso: verde anziché gialla.

La funzione di sondaggio consente al proprietario del canale di formulare una domanda con diverse opzioni di risposta e di condividerla con i membri del canale. Così i partecipanti hanno la possibilità di esprimere le proprie preferenze votando per una o più opzioni, a seconda delle impostazioni decise dal proprietario.

La funzionalità dovrebbe presentarsi in modo simile ai sondaggi condivisi in una chat individuale o di gruppo. Nei sondaggi su WhatsApp i voti rimangono anonimi, quindi il creatore del sondaggio non saprà mai come ha votato un individuo. Come ulteriore misura di sicurezza, i creatori non sapranno nemmeno chi ha votato nel sondaggio.

Questa nuova funzione si rivela estremamente utile per coinvolgere attivamente il pubblico e raccogliere feedback. Ad esempio, il proprietario di un Canale WhatsApp può utilizzare i sondaggi per chiedere opinioni, preferenze o suggerimenti ai membri riguardo a un determinato argomento o servizio.

Attualmente, la funzione dei sondaggi nei Canali è ancora in fase di test e non è disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp. Solo alcuni proprietari di canali hanno l’opportunità di creare e condividere sondaggi, mentre gli altri dovranno attendere che l’app la funzione renda accessibile a tutti. Al momento, non si dispone di informazioni precise sulla data di rilascio.