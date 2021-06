Questa notizia farà venire gli incubi a chi ha guardato Black Mirror, ed è rimasto segnato dalla puntata 5×04, Metalhead. Boston Dynamics ha infatti annunciato un nuovo modello di robot cane che si va a ricaricare da solo. La somiglianza con il terribile e inquietante cane metallico dell’episodio della serie distopica è lampante, e mette non poca paura, in particolare a chi ha visto la puntata in questione.

Guardato con gli occhi di un ingenuo che non ha mai visto Black Mirror, questo cane robot è sicuramente qualcosa di rivoluzionario e all’avanguardia. L’azienda infatti ha da poco deciso di espandere la sua linea di cani robotici, con questo modello che si può caricare in autonomia. il suo nome è Spot, e viene venduto con una base di ricarica che gli permette di rimettere in marcia la sua batteria senza l’aiuto di umani.

Oltre a questa aggiunta, l’azienda ha inserito sul cane robot anche un braccio meccanico, che gli consente di eseguire azioni come afferrare oggetti, sollevare pesi e posizionarli in determinate aree. Inoltre la sua gamma di azioni include anche ruotare maniglie, tirare leve, aprire valvole e girare manopole. Inoltre alcuni modelli sono integrati con una telecamera termica con zoom ottico 30x. Queste nuove funzionalità permettono al cane robot Spot di essere utilizzato in diverse situazioni.

Ecco il video presentazione del cane robot Spot:

Boston Dynamics afferma di aver venduto oltre 400 unità Spot Explorer da quando ha aperto le vendite a giugno. Per ora si tratta solo di acquirenti come grandi aziende, ma presto la società vorrebbe espandere la vendita anche per l’uso casalingo.

Il cane robot include anche un sistema hardware che rinforza la sicurezza e l’impianto comunicazioni. Inoltre è possibile gestirlo da remoto, grazie al Wi-Fi incorporato e a Scout, un’interfaccia di comando web dotata di UI semplificata. Scout permette di controllare il cane robot manualmente o di avviare azioni autonome pre-programmate.

A giugno 2021, Hyundai ha annunciato di aver acquisito da Softbank il controllo di Boston Dynamics. Grazie all’acquisizione, il gruppo Hyundai Motor Group punta a diventare la Smart Mobility Solution Provider del settore automobilistico.

