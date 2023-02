Come funzionano le app per il parcheggio?

Tech

Team PC | 30 Gennaio 2023

Chi vive nelle grandi, piccole e medie città ha a che fare con la difficoltà nel trovare parcheggio. Ancora più complicata la situazione quando ci troviamo in vacanza o comunque in viaggio in posti che non conosciamo bene e dove non sappiamo come gestire l’auto. Fortunatamente in nostro aiuto sono state realizzate delle applicazioni che renderanno tutto più facile anche all’estero e che ci permetteranno di trovare sempre parcheggio senza dover perdere tempo sul posto. Una delle principali app che funziona sia all’aeroporto che al porto, in città o all’arrivo nelle nostre mete all’estero, è Parclick con cui potremmo risparmiare tempo e denaro.

Si tratta di una piattaforma web e di una applicazione mobile leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online. Con semplici passaggi possiamo trovare parcheggio in più di 250 città in tutta Europa tra Italia, Spagna, Francia (incluse La Reunión, Martinique e Guadaloupe), Portogallo, Germania, Olanda, Belgio.

Parcheggiare senza problemi con Parclick

Semplice e veloce da usare, la piattaforma ci aiiuterà a trovare il miglior parcheggio a disposizione nelle vicinanze del posto dove dobbiamo lasciare la macchina. Oltre ad essere un’applicazione semplice da usare, chiara, veloce è anche decisamente economica. Una volta scaricata l’applicazione sul proprio smartphone, si potranno cercare i parcheggi disponibili in tempo reale per poi prenotarli velocemente. Basta perdere tempo nella ricerca interminabile dei parcheggi su strada. Con prezzi ragionevoli si potrà trovare il giusto posto auto. Le autorimesse si garantiranno così di avere sempre i posti occupati fornendo un servizio di qualità.

Inoltre si potrà prenotare il parcheggio anche prima di partire, sapendo l’orario di arrivo a destinazione. In totaqle comodità da casa potrete trovare la soluzione migliore e una volta arrivati basterà mostrare la ricevuta di pagamento direttamente dall’applicazione. Volete trovare subito posto qui e ora? Niente di più facile con la ricerca delle disponibilità intorno a dove vi trovate. La bellezza di questa applicazione è proprio quella di prenotare con diverse modalità di tempo. Al momento del bisogno, basterà avviare la ricerca dove verranno restituite tutte le diverse possibilità e confrontare prezzi e distanze dal posto in cui dovete arrivare. Tra le opzioni tra cui scegliere, troverete se in parcheggio è al coperto, se potete accedere illimitatamente nel tempo pagato o con fasce orarie. Sempre sull’app si potrà analizzare la qualità del parcheggio stesso, vedendo anche cosa poter visitare e quali altri servizi sono disponibili nelle vicinanze. Una volta scelto il parcheggio, verranno indicate le modalità di accesso e l’indirizzo esatto per accedere al garage.

Per essere sicuri del servizio prescelto, potrete anche leggere prima di scegliere, tutti i commenti degli altri utenti e lasciare anche il vostro parere. Il servizio come già scritto è disponibile anche all’estero e al momento è possibile anche pagare il parchimetro in alcune città spagnole.

Usare questa applicazione vuol dire risparmiare sensibilmente il vostro tempo. Soprattutto per chi necessita di posti auto al centro delle città o nei luoghi nei pressi di stazioni e metropolitane diventa indispensabile tutelarsi prima ancora di mettersi in macchina. Infatti, trovare il parcheggio assicurato prima ancora di partire, ci consente di pianificare il percorso al meglio e con precisione, senza dover allargare i tempi di uscita rispetto all’orario dell’appuntamento come avviene quando dobbiamo calcolare tempo aggiuntivo per trovare parcheggio.