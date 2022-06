Con il Super Device Huawei guarda al futuro della connettività tra device

Huawei introduce Super Device, una tecnologia per migliorare la connettività tra dispositivi come MateBook 16, P50 Pro e MatePad 11

Huawei presenta il Super Device, una tecnologia per la connettività tra dispositivi che guarda avanti

Huawei ha presentato al MWC 2022 (Mobile World Congress) il Super Device, la nuova tecnologia sviluppata per migliorare la comunicazione e la connettività tra i diversi dispositivi dell’azienda che supportano questa funzionalità. Un ufficio smart grazie al Super Device, che crea una perfetta collaborazione tra i prodotti Huawei utilizzando in maniera simultanea – e senza alcuna interruzione delle attività in corso – Huawei MateBook 16, lo smartphone Huawei P50 Pro o il tablet Huawei MatePad 11 con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso dell’utente interconnessa e intelligente, dando la possibilità di rendere l’attività continuativa anche in mobilità.

Huawei Notebook 16

Come funziona lo strumento Super Device

Il Super Device è supportato da alcuni smartphone e tablet Huawei con EMUI 12 (o versioni successive) e HarmonyOS 2 (o versioni successive) e alcuni PC Huawei con PC Manager 11.1 (o), tra cui il MateBook 16, progettato per i professionisti con l’intento di agevolare la produttività e il lavoro creativo, attraverso il processore AMD Ryzen 7 5800H, la GPU AMD Radeon e i suoi 16 G di RAM abbinati ad un SSD da 512 GB. Il design, raffinato e professionale, è caratterizzato da un corpo in metallo che ne aumenta la resistenza; un ampio touchpad rende più fluido lo scorrimento delle dita; la camera 720P HD permette di poter effettuare videochiamate in alta qualità.

Il Super Device di Huawei all’opera

Il Display FullView da 16 pollici, che supporta fino a una risoluzione di 2.5K, permette all’utente di lavorare in maniera comoda ed efficiente, donando un’esperienza visiva coinvolgente. Con la sinergia che crea il Super Device si può passare con intuitività e semplicità dal MateBook 16 al P50 Pro senza alcuna interruzione dell’attività e con la garanzia di potersi spostare da una postazione fissa a una mobile con immediatezza. Ancora, può essere replicato lo schermo di un dispositivo sull’altro, con la possibilità di controllare il device secondario dal principale o usandolo come secondo monitor, anche con la comodità del tablet MatePad 11.

Super Device

Inoltre, c’è modo di sincronizzare le attività sviluppate su più prodotti: si può scattare una foto con lo smartphone e averla in tempo reale nella galleria del MatePad 11 o del MateBook 16 che è il fulcro principale del Super Device poiché offre la possibilità di sfruttare appieno tutte le funzionalità garantite dall’innovativo software sviluppato da Huawei. Il notebook diventa un vero e proprio centro di controllo e può essere collegato a un monitor di maggiori dimensioni senza l’utilizzo del cavo: è possibile collegare un MateBook 16 a un Huawei MateView 28 sfruttando una connessione wireless.

Huawei MateBook 16: caratteristiche e prezzi

Progettato per i professionisti , HUAWEI MateBook 16 agevola la produttività e il lavoro creativo. Il device è il primo del suo genere a ricevere la TÜV Rheinland Certification per le categorie Colour Accuracy e Quick Stability. Il processore AMD Ryzen™5000 Series è completato dal nuovissimo sistema di raffreddamento a ventola HUAWEI Shark, per offrire prestazioni eccezionali e soprattutto silenziose. Il supporto per la connettività multi-device significa anche che gli utenti possono collegare HUAWEI MateBook 16 a smartphone, tablet, monitor e sfruttare la sinergia tra questi device.

Il Display FullView da 16 pollici supporta fino a una risoluzione di 2.5K con un rapporto screen-to-body del 90%. MateBook 16 è acquistabile al prezzo di 1.349,00€.

Huawei P50 Pro: caratteristiche e prezzi

HUAWEI P50 Pro è alimentato da Snapdragon 888 4G, un SoC di punta a 5 nm. Il device punta tutto sul comparto fotografico con la fotocamera True to Life e le rivoluzionarie ottiche HUAWEI XD. In due versioni, da 8 GB di RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione, il nuovo flagship smartphone è disponibile su Huawei Store al prezzo di 1.199,90 euro.

HUAWEI MatePad 11: caratteristiche e prezzi

Il nuovo HUAWEI MatePad 11 è il primo tablet che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo immagini straordinarie e fluide e una reattività migliorata. È inoltre dotato di HUAWEI M-Pencil (2a generazione) e supporta la gamma di colori DCI-P3. Il device è disponibile su Huawei Store a un prezzo di 399,90€.

Huawei è proiettata verso il futuro e il percorso intrapreso è in continua evoluzione: l’obiettivo è rendere tutti i prodotti del brand abilitati all’uso del Super Device e garantire produttività e divertimento nell’utilizzo dei propri device.

