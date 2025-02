Telegram lancia la ricerca sticker potenziata dall’IA

News

Martina Pedretti | 13 Febbraio 2025

Con il nuovo aggiornamento di Telegram arriva una nuova funzione: la ricerca sticker potenziata dall’intelligenza artificiale, come si usa

La popolare app di messaggistica Telegram ha rilasciato un nuovo aggiornamento che introduce interessanti funzionalità, tra cui una ricerca di adesivi basata sull’intelligenza artificiale e miglioramenti al lettore video. Scopriamo insieme tutte le novità dell’ultima versione dell’app.

Ricerca di adesivi con AI su Telegram

Con l’aggiornamento appena rilasciato, trovare un adesivo specifico è diventato più semplice grazie all’integrazione di un modello di intelligenza artificiale avanzato. Gli utenti possono fare una ricerca descrivendo l’adesivo desiderato usando parole chiave complesse, come “scimmia pensante” o “cane spaziale“.

La ricerca AI funziona in ben 29 lingue, tra cui italiano, inglese, spagnolo, arabo e tante altre. Telegram ha sottolineato che il sistema analizza milioni di adesivi personalizzati ed emoji caricati dagli utenti e che chiunque può creare i propri adesivi in pochi passaggi.

Miglioramenti al lettore video

Non solo adesivi: anche il lettore video di Telegram ha ricevuto diversi miglioramenti significativi:

Condivisione con timestamp: È ora possibile copiare il link di un video con un timestamp specifico per condividere esattamente il momento desiderato.

È ora possibile copiare il link di un video con un timestamp specifico per condividere esattamente il momento desiderato. Foto di copertina personalizzata: Gli utenti possono impostare un’immagine di copertina personalizzata per i video pubblicati nei canali.

Gli utenti possono impostare un’immagine di copertina personalizzata per i video pubblicati nei canali. Ripresa automatica della riproduzione: Quando si chiude l’app durante la visione di un video, il sistema salva automaticamente la posizione per riprendere la riproduzione dal punto esatto in cui era stata interrotta.

Altre novità

Bot consigliati: Una nuova sezione suggerisce bot simili a quelli già utilizzati.

Una nuova sezione suggerisce bot simili a quelli già utilizzati. Reazioni con stelle: Ora è possibile reagire ai contenuti con delle stelle per supportare i creatori.

L’aggiornamento è già in fase di distribuzione per iOS e può essere scaricato gratuitamente dall’App Store. Assicurati di avere l’ultima versione per sfruttare al meglio tutte le nuove funzionalità.