News

Andrea Sanna | 19 Gennaio 2024

Telegram

Su WhatsApp già conosciamo questa funzione, ma ora anche su Telegram sarà possibile usufruirne. Di cosa si tratta nello specifico? Nell’app di messaggistica arrivano i messaggi audio e video effimeri.

Messaggi audio e video effimeri per Telegram

Telegram di tanto in tanto introduce delle importanti novità, utili a migliorare non solo la stessa applicazione di messaggistica, ma anche l’esperienza degli utenti. Così come avvenuto lo scorso anno su WhatsApp anche la piattaforma ha pensato bene di apportare una modifica ben precisa. ad annunciarlo è il canale ufficiale Telegram News che ha parlato di due inedite funzioni.

La prima è quella di poter inviare messaggi video e audio effimeri. Si tratta dunque di veri e propri contenuti che si autodistruggono e sono visualizzabili un’unica volta. Tra l’altro il vantaggio è che si possono inviare dei contenuti evitando che possano essere archiviati nel dispositivo così da risparmiare spazio e rispettare la privacy degli utenti.

E l’altra invece? Spesso vi sarà successo di poter inviare dei messaggi audio un po’ lunghi e doverlo iniziare da capo perché interrotti o distratti da qualcosa/qualcuno. Ecco con questa funzione, esattamente su WhatsApp anche su Telegram ci sarà modo di registrare delle note vocali a più riprese. Si possono quindi mettere in pausa e riattivare la registrazione.

Semplicemente dovete fare come sempre: iniziate a registrare il messaggio audio e noterete poi l’icona che permetterà di mettere in pausa. E questo si potrà fare fino a che non si è concluso il messaggio da recapitare. Per poterle utilizzare è necessario aggiornare Telegram sulle piattaforme di Play Store e App Store.

Quindi tra le tante iniziative ancora una volta Telegram ha deciso di stare al passo con i tempi e accontentare gli utenti con queste nuove funzionalità. E chissà quante altre ne arriveranno ancora in futuro nei prossimi mesi!