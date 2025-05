News

Nicolo Figini | 7 Maggio 2025

Apple iPhone

La funzione Tempo di utilizzo di iPhone sta per subire un aggiornamento grazie a iOS 18.5. Ecco che cosa cambia

Insieme al prossimo aggiornamento con iOS 18.5 arriverà anche una novità per quanto riguarda la funzione Tempo di utilizzo su iPhone. Ecco che cosa cambia e come i genitori potranno controllare i propri figli.

La novità che porterà iOS 18.5

Sugli iPhone esiste da tempo la funzione chiamata “Tempo di utilizzo” ma grazie all’aggiornamento a iOS 18.5 verrà migliorata. Questa serve per tenere traccia di quanto viene usato lo smartphone nel corso della giornata, così da non sovraccaricare il proprio cervello con stimoli a qualsiasi ora del giorno.

LEGGI ANCHE: WhatsApp permette di creare gruppi senza dover aggiungere subito i contatti

Come riporta anche il sito applezein.net, l’azienda ha rilasciato le note relative all’aggiornamento di sistema e, tra le tante informazioni, spicca proprio quella realità alla funzionalità in questione. Viene rivelato che i genitori potranno controllare quanto tempo passa il proprio figli davanti all’iPhone.

Questo perché iOS 18.5 offre la possibilità di inserire un codice che, se inserito nel dispositivo del bambino, manderà una notifica agli adulti. Questi saranno avvisati nel giro di poco tempo se il figlio ha indovinato la password d’accesso per Tempo di utilizzo. Le impostazioni della funzione, inoltre, offrono la possibilità di disattivare o regolare le restrizioni.

Tra i vari comandi che si possono impartire, possiamo elencare: limitazione dell’uso del dispositivo a determinati orari, impostazione di limiti di tempo per le app e blocco dei contenuti inappropriati. Insomma, Tempo di utilizzo è presente da diverso tempo su iPhone ma grazie a iOS 18.5 viene offerto il vantaggio ai genitore di ricevere la notifica di cui vi abbiamo parlato.

LEGGI ANCHE: WhatsApp, novità per il browser su iOS e 8 nuove emoji su Android

Ad oggi non sappiamo quando arriverà l’aggiornamento. Gli esperti sostengono che non ci vorrà ancora molto e tutti i fan rimangono in trepidante attesa.