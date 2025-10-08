Milano, 8 ottobre 2025
Usata anche dalle grandi industrie americane, la piattaforma di Global Escrow Banking assicura pagamenti sicuri tra produttori e fornitori di tecnologia.
Quando si acquistano componenti elettroniche o tecnologia importata, non basta un click per fidarsi.
Una partita di microchip o server può valere milioni e un ritardo o una difformità rischia di bloccare intere catene di produzione.
Per questo le grandi aziende hi-tech statunitensi ed europee stanno adottando The Film Bond, una piattaforma di Global Escrow Banking che garantisce la correttezza dei pagamenti tra acquirente e fornitore.
Pagamenti garantiti per l’industria tecnologica
The Film Bond funziona come un conto vincolato digitale: il denaro resta depositato e viene rilasciato solo quando la merce è consegnata, verificata e approvata.
È un modello che tutela entrambe le parti — chi compra e chi vende — eliminando i rischi tipici delle transazioni internazionali.
I concorrenti sul mercato fintech
Sul mercato globale operano diverse piattaforme di escrow digitale:
Escrow.com, punto di riferimento negli USA per e-commerce e transazioni digitali;
Payoneer Escrow e Stripe Treasury, molto usate da marketplace e software house;
Alipay Trade Protection, la soluzione cinese che tutela importazioni e forniture elettroniche;
Wise Business e MangoPay Business, diffuse in Europa tra PMI e start-up.
The Film Bond si distingue per la vigilanza bancaria europea, la possibilità di personalizzare le condizioni di rilascio fondi e l’integrazione di strumenti AI per il controllo della filiera.
Un vantaggio per chi importa tecnologia
Negli Stati Uniti, molte industrie lo usano per i pagamenti sull’elettronica importata dalla Cina, garantendo che i prodotti arrivino integri, testati e certificati prima dello sblocco dei fondi.
In Europa è scelto da distributori, system integrator e aziende green-tech, che vogliono gestire in modo trasparente ordini e forniture ad alto valore.
Box Dati – Fintech & Supply Chain
Voce Valore 2025 Fonte
Crescita globale pagamenti B2B digitali +29 % PwC Fintech Report 2025
Riduzione media contestazioni commerciali –40 % WTO Logistics Study
Utilizzo escrow per import elettronica USA-Cina +37 % U.S. Commerce Dept.
Tempo medio di rilascio fondi post-verifica < 24 h The Film Bond Data 2025
Tecnologia, fiducia e sostenibilità
La piattaforma usa intelligenza artificiale per monitorare i flussi finanziari e prevenire anomalie.
Ogni transazione è tracciata e senza carta, con un impatto ambientale minimo grazie alla digitalizzazione e alla compensazione CO₂.
Il nuovo standard dei pagamenti industriali
Con The Film Bond, le imprese tecnologiche possono comprare e vendere con fiducia, sapendo che ogni pagamento è garantito fino alla consegna.
Un sistema nato per il cinema, ma divenuto in poco tempo un alleato strategico dell’economia digitale globale.