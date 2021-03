Daedalic Entertainment ha annunciato The Lord of the Rings Gollum, un gioco ispirato al famoso personaggio de Il signore degli anelli. Ecco cosa sappiamo su uscita, trama, gameplay e console di gioco.

Quando esce The Lord of The Rings Gollum? Data di uscita

Prima di focalizzarci sulla storia e sul gameplay di questo gioco, parliamo di quando esce The Lord of The Rings Gollum. Inizialmente la data di uscita era fissata al 2021, ma a gennaio 2021 è stato annunciato lo slittamento del titolo. Ora il periodo di uscita è stato esteso al prossimo anno, al 2022. L’annuncio arriva da Nancon, nuovo publisher del gioco, che ha scritto: “Stiamo formando una collaborazione con Daedalic per pubblicare The Lord of the Rings: Gollum. Il gioco uscirà nel 2022 su console Xbox e PlayStation, Nintendo Switch e PC. Altre news in arrivo in futuro”.

Gollum: storia e gameplay

The Lord of the Rings: Gollum è il titolo del nuovo gioco dedicato a Il Signore degli Anelli, sviluppato da Daedalic Entertainment, uno studio tedesco. Si tratta di un action game con sfumature stealth, ma non si focalizzerà sugli scontri corpo a corpo, in quanto la furtività sarà uno degli elementi più importanti del gioco. Il protagonista del gioco è la creatura Gollum, un tempo vissuta da Hobbit, ma lacerata dal legame ossessivo con l’Unico Anello. Inoltre il giocatore dovrà affrontare anche la duplice personalità di Gollum, che non sempre riuscirà ad andare d’accordo con la sua controparte Smeagol.

Il personaggio di Gollum dovrà procedere in silenzio, senza farsi scoprire e sorprendere alle spalle il nemico. Infatti l’attacco in questo gioco è prevalentemente a sorpresa, e il giocatore dovrà abilmente eliminare con uccisioni furtive i suoi nemici. Il gameplay racconta che Gollum non avrà armi con sé, ma che potrà allontanare i nemici lanciando oggetti o sfruttando alcuni alleati.

Sappiamo poi che il personaggio non userà armi ma riuscirà ad allontanare i nemici con oggetti che potrà lanciare lontano, oltre a trarre profitto dalle abilità di “alleati speciali”.

La trama di The Lord of the Rings: Gollum è ambientata prima dei libri e dei film conosciuti ai fan, in quanto Daedalic ha intenzione di mostrare storie non raccontate nei film. L’obiettivo dello studio è di raccontare una storia con un personaggio conosciuto, ma comunque inedita.

The Lord of the Rings Gollum: console di gioco e prezzo

Il gioco uscirà per diverse console quali: Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One and Xbox Series X/S. Per il momento non sono attivi pre-ordini del titolo, pertanto non è ancora conosciuto il prezzo di lancio del gioco de Il signore degli anelli.

Trailer video

Daedalic non ha ancora diffuso un vero e proprio trailer, infatti per il momento è disponibile solo il teaser video del gioco dedicato a Gollum.

Nel seguente video si può dare un primo sguardo al gioco, con tanto di screenshot e mini clip dal gameplay.

Durante il Future Games Show ha debuttato un nuovo trailer di Gollum.

