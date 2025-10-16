Threads aggiunge le chat di gruppo e amplia i messaggi diretti

News

Martina Pedretti | 16 Ottobre 2025

Threads

Threads continua a evolversi e a puntare sempre più sulla messaggistica privata. Dopo aver introdotto i DM lo scorso luglio, l’app di Meta lancia ora una delle funzioni più attese: le chat di gruppo. Si tratta di un aggiornamento che mira a rendere l’esperienza su Threads più interattiva e sociale, spingendo gli utenti a restare connessi anche al di fuori dei post pubblici.

Arrivano le chat di gruppo fino a 50 partecipanti

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono creare discussioni di gruppo fino a 50 persone. Le chat saranno gestite da amministratori che potranno aggiungere o rimuovere membri, ma solo tra gli utenti che si seguono reciprocamente. I messaggi potranno essere modificati entro 15 minuti dall’invio, e sarà possibile segnalare singoli messaggi o intere conversazioni.

Creare un gruppo è semplice: basta iniziare un nuovo messaggio, aggiungere i contatti desiderati nel campo “A” e scegliere un nome per la chat, così da darle un tocco personale.

Threads ha inoltre annunciato che l’accesso ai messaggi diretti verrà esteso anche all’Europa, insieme all’introduzione dei link di invito per le chat di gruppo, che permetteranno di coinvolgere più facilmente amici e colleghi.

Un passo avanti verso la community

L’obiettivo di Meta è chiaro: trasformare Threads in una piattaforma capace di combinare contenuti pubblici e conversazioni private. Le chat di gruppo si aggiungono alle recenti funzioni dei DM, come la condivisione di foto, GIF e adesivi, e alla nuova cartella dedicata alle richieste di messaggi, pensata per gestire meglio le conversazioni con utenti sconosciuti.

Questa evoluzione porta Threads a competere sempre più direttamente con X (ex Twitter), puntando su un’interazione più autentica e immediata. Secondo i dati più recenti, l’app ha superato i 400 milioni di utenti attivi e, mantenendo questo ritmo, potrebbe persino superare X nel corso del 2026.

Con funzioni sempre più complete e una community in crescita, Threads sembra aver imboccato la strada giusta per diventare il nuovo punto di riferimento della comunicazione in tempo reale.