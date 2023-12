News

Martina Pedretti | 1 Dicembre 2023

Threads

Threads potrebbe arrivare in Europa prima del 2024

Meta ha deciso di piegarsi alle normative sui servizi online dell’Unione Europea per portare Threads nei suoi paesi membri. Secondo il Wall Street Journal, l’azienda renderà disponibile Threads in tutta Europa a dicembre. Inoltre, in conformità con le politiche dell’UE, consentirà agli utenti anche di accedere alla piattaforma senza la necessità di creare un profilo.

Threads è stato lanciato per la prima volta in gran parte del mondo a luglio come alternativa al sempre più polarizzante X di Elon Musk, precedentemente noto come Twitter. L’app ha raggiunto 100 milioni di utenti nella prima settimana, ma successivamente ha registrato qualche calo. La piattaforma di proprietà di Meta conta attualmente circa 73 milioni di utenti attivi rispetto ai 365 milioni di X.

Un’espansione in Europa aumenterà senza dubbio il potere di Threads, ma solo il tempo chiarirà quanto velocemente e in che misura. Riuscirà a raggiungere i numeri di X nei prossimi anni?

A ottobre, il CEO di Meta Mark Zuckerberg aveva previsto che Threads raggiungerà un miliardo di utenti nei prossimi anni. Instagram, che le persone possono utilizzare per creare rapidamente un account Threads, ha oltre due miliardi di utenti attivi ma non ha raggiunto il miliardo fino a otto anni dopo il lancio.

Sembra quindi che noi italiani, così come il resto di Europa, potrà finalmente scoprire Threads entro la fine del 2023 e prima dell’arrivo del 2024. Vi interessa iniziare a usare quest’app di Meta che promette di essere un valido rivale di Twitter, o meglio di X?

Non ci resta che aspettare e sperare che il Wall Street Journal abbia centrato il punto, e che potremo accedere a Threads già nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulla situazione.